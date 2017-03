Société

C’est une histoire un peu particulière. Les faits remontent à août 2016 et se sont déroulés à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime). Selon le site Normandie actu, une mère de famille aurait surpris son mari en plein acte sexuel… avec une poule. L’affaire a été jugée au tribunal correctionnel de Rouen, ce mardi.

A la suite d’une confidence de sa plus jeune fille, qui lui a avoué avoir vu son père dans une position compromettante avec une poule, la mère de famille met en place une surveillance pour prendre son conjoint en flagrant délit.

Une installation qui s’avère fructueuse puisqu’elle surprend son mari, dans le garage, pantalon baissé en plein acte sexuel avec une de leurs poules. Une plainte est alors déposée contre l’homme, et les animaux - sept poules et une chèvre - sont saisis et confiés à une association.

Lors de l’audience de ce mardi, ni la femme ni l’homme ne se sont présentés. « Ma cliente est évidemment remplie de honte, indique l’avocat de la compagne. Le couple s’est d’ailleurs séparé depuis ».

L’avocat de la mère de famille a demandé le versement de 1.000 euros pour dommages et intérêts. Quant à son ancien compagnon, la procureur de la République a demandé trois mois d’emprisonnement ferme « pour que le prévenu comprenne la gravité des faits », ainsi qu’une interdiction définitive de détenir des animaux. L’accusé a finalement été condamné à trois mois de prison avec sursis, assortie d’une interdiction de détenir un animal.

