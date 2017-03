Société

ACTU Ce qu’il ne fallait pas rater dans l’actu de ce mardi 28 mars 2017…

Marine Le Pen, le 28 mars 2017 devant le Medef. - ERIC PIERMONT

C.P.

Un mardi ensoleillé et une actu bien chargée : c’est le moment de retrouver votre condensé de l’actualité du jour.

L’article le plus partagé du jour : De la prison ferme pour l’escroquerie au code de la route dont Kendji Girac a profité

Kendji Girac était dans doute son client le plus connu, mais au total plus de 300 personne auraient bénéficier d’une vaste escroquerie familiale au code de la route. Le gérant d’auto-écoles, qui donnait les bonnes réponses à l’examen via un boîtier électronique, a été condamné lundi à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne),

C’était une première et elle n’a pas déçu. Ce mardi, le Medef a dérogé à la tradition et convié pour la première fois un candidat d’extrême droite à venir exposer son programme économique devant les membres de l’organisation patronale. Punchlines, politique de la chaise vide et mitraillage en règles… en vous raconte cet exposé hors norme.

Le quiz du jour : Connaissez-vous bien la trépidante vie professionnelle de Pénélope Fillon ?

Alors que Pénélope Fillon est entendue ce mardi par les juges d’instruction en vue d’une possible mise en examen dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs, 20 Minutes vous propose de tester vos connaissances sur les multiples contrats et salaires généreux de la femme du candidat LR François Fillon.

