Société

SECURITE Le candidat a dénoncé une absence de politique en outre-mer depuis 2012...

François Fillon - ERIC PIERMONT / AFP

Manon Aublanc avec AFP

Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a insisté ce lundi sur « l’urgence pour les pouvoirs publics à rétablir la sécurité » en Guyane.

« C’est une situation extraordinairement dangereuse, qui est le résultat d’une absence de politique en matière d’outre-mer depuis cinq ans, sur des territoires qui avaient déjà des handicaps », a déclaré cet ancien Premier ministre à la presse, à l’issue d’une table ronde avec des pêcheurs à La Turballe (Loire-Atlantique).

>> A lire aussi : Les candidats à la présidentielle instrumentalisent-ils la crise en Guyane?

Une délégation « pas au niveau », selon François Fillon

« Il y a urgence pour les pouvoirs publics d’abord à rétablir la sécurité », a ajouté François Fillon, déplorant qu’on ait « vu Madame Royal s’enfuir dès que les incidents ont commencé » et considérant l’envoi d’une délégation pas « au niveau ». Selon ce candidat à la présidentielle, « la gravité de la situation impose aujourd’hui un dialogue direct entre le gouvernement et les élus et les habitants de la Guyane ».

Face à la « grève générale illimitée » qui a débuté ce lundi en Guyane, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a répondu à l’une des revendications des acteurs sociaux en annonçant la venue de ministres « avant la fin de semaine ».

Mots-clés :