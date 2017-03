Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce lundi 27 mars…

Benoît Hamon lors de son meeting à Bercy le 19 mars - CHAMUSSY/SIPA

Une nouvelle semaine qui commence. Pour la démarrer du bon pied, voici notre condensé de l’actu du jour.

L’article le plus partagé du jour : Le pilote Adrien Protat décède à 27 ans lors du championnat de France Superbike

Tristesse et émotion ce lundi sur le Web au lendemain du décès d’Adrien Protat. Le pilote lyonnais de 27 ans et membre de l’équipe FP Racing, est décédé au Mans (Sarthe) dimanche après-midi, dans un dramatique accident survenu sur le circuit du Championnat de France Superbike. « Immédiatement pris en charge par les médecins, le jeune pilote a été transféré dans un état grave au centre médical du Circuit « où il est décédé peu après son arrivée, des suites de ses blessures » ont expliqué l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et la Fédération française de motocyclisme (FFM) dans un communiqué commun.

L’article de la rédaction du jour : Le vote utile a-t-il tué la campagne de Benoît Hamon

Eviter un face-à-face Le Pen-Fillon au second tour, faire barrage au FN… A gauche comme à droite, le vote utile est dans toutes les têtes et semble porter particulièrement préjudice au candidat du PS Benoît Hamon,qui a enjoint dimanche soir ses soutiens à ne pas « voter Macron » au premier tour. On vous explique pourquoi il est celui qui a le plus à perdre avec cette stratégie électorale.

L’article à lire du jour : Le rapport d’Oxfam sur les banques et les paradis fiscaux peut-il faire les choses ?

Près d’un an après les révélations fracassantes des « Panama papers », encore un rapport pour rien ? Oxfam publie ce lundi une étude inédite qui détaille, pays par pays, les bénéfices des banques européennes. Un travail qui met à nouveau en plein jour le recours massif à l’« optimisation fiscale « par les établissements bancaires européens… et le manque à gagner colossal pour les caisses des Etats. L’occasion de faire le point sur les évolutions de cette pratique.

