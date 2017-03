Société

La Commission européenne a annoncé, ce lundi, la mise en place d'une subvention permettant « à au moins 5.000 jeunes élèves » de se rendre dans un autre pays d’ Europe.

Cette initiative ponctuelle est dotée d’une enveloppe de 2,5 millions d’euros issue du budget du programme Erasmus. Elle est ouverte à des jeunes d’au moins 16 ans ayant participé à un projet éducatif européen. Ces derniers pourront voyager seuls ou avec leur classe.

Entre 5.000 et 7.000 jeunes concernés

« Entre 5.000 et 7.000 jeunes de 16 ans et plus seront sélectionnés et recevront une subvention valable pour des titres de transport d’une valeur de 350 euros ou de 530 euros », selon les cas, pour des voyages en train, en avion ou en autocar, a indiqué la Commission.

Elle a précisé que certains opérateurs soutiendraient son initiative « Move2Learn, Learn2Move » (« Bouger pour apprendre, apprendre à bouger » en français), « en proposant des réductions ou des billets gratuits ».

Le pass « Interrail » mis de côté

Ce projet fait suite à une demande du Parlement européen, qui souhaitait que l’UE offre un pass « Interrail » à tout citoyen européen atteignant l’âge de 18 ans. Mais la Commission européenne a estimé que cela coûterait « entre 1,2 et 1,6 milliard d’euros par an », un budget qui « n’est pas disponible actuellement ».

Les candidatures, concernant la subvention adoptée par la Commission, seront ouvertes aux élèves dont les classes participent à « eTwinning », un programme de jumelage permettant des projets communs entre élèves et enseignants européens par le biais d’une plateforme en ligne. Les lauréats pourront voyager entre août 2017 et décembre 2018, à une date de leur choix soit en groupe, dans le cadre d’un voyage scolaire, soit en individuel.

