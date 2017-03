Société

FROMAGE En cette journée nationale du fromage, la rédaction de «20 Minutes» vous rappelle que les Français sont les plus gros consommateurs de fromage au monde...

Joueur de gruyère ! - Capture d'écran

A.B

Et vous, quelles sont vos estimations ? En France, on dit qu’il existe un fromage pour chaque jour de l’année, soit 365. Mais selon le centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (Cniel), il existe en fait près de 1.600 variétés de fromages dans l’Hexagone. Maroilles, crottin de chavignol, fourme de Montbrison, roquefort, cantal, Saint-Nectaire… Il y a en a pour tous les goûts.

Avec plus de 26 kilos de fromage par an et par personne, les Français sont les plus gros consommateurs au monde. En tête des préférences : le camembert, la bûche de chèvre, le Comté du Jura, le gruyère de Savoie ou encore le brie de Meaux.

Mots-clés :