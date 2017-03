Société

L'actualité a été un poil chargée ce jeudi, mais on prend le temps de se poser et de faire le tri avec les immanquables.

Les Londoniens ont la gueule de bois. Dans les rues de la capitale britannique, au lendemain de l’attaque terroriste dans laquelle quatre personnes ont été tuées et une quarantaine blessées, les mines sont défaites, les regards inquiets. «Je suis si triste ce matin, c’est une tragédie», confie Steeve, la quarantaine, des sanglots dans la voix. « Je pense au policier tué, à sa famille, et à toutes ces victimes innocentes», explique-t-il, les yeux rougis par l’émotion. Pour lire ce reportage dans son intégralité, c'est par ici.

Timéo*, est en terminale scientifique au lycée Daumier. Sûr de son fait, il a appris par cœur la vidéo support pour l’épreuve de compréhension orale du bac d’anglais. « Un professeur a envoyé à ses élèves des indices sur le thème du sujet. Il n’y avait qu’une vidéo sur YouTube, c’était facile de la trouver » explique le lycéen par là.

Le reportage à ne pas manquer du jour: Drogue, vols à l’arrachée, alcool… Les gamins perdus du square Alain-Bashung à Paris

Un mercredi après-midi banal. Un peu gris, un peu frais. Comme un mois de mars, en somme. Au fond d’un square sans charme, cinq adolescents – jogging, doudoune et casquette enfoncée sur la tête – discutent autour d’un banc. Ils ne semblent pas remarquer les gamins du quartier, à peine plus jeunes qu’eux, qui s’amusent sur les jeux en bois à quelques mètres de là. De loin, la scène semble des plus ordinaires. Si ce n’est les sacs en plastique rose que deux d’entre eux tiennent entre leurs mains. A intervalle régulier, ils les portent à leur bouche etinhalent la colle qu’ils contiennent. Une petite bouteille d’eau remplie de rhum ou de whisky circule de main en main. La scène se passe en plein Paris, au cœur de la Goutte d’Or. A lire ici.

