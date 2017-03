Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mercredi 22 mars...

Des véhicules de secours, près de Westminster, après l'attaque qui a frappé Londres, mercredi 22 mars. - DGAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Armelle Le Goff

Il y a des jours où l’actualité est sinistre, c’est le cas ce mercredi. Mais, même ces jours-là, on a besoin des immanquables.

Un policier a été poignardé et un assaillant présumé touché par balle ce mercredi en début d’après-midi devant le parlement de Westminster à Londres, un incident que la police a qualifié de « terroriste ». Le quartier est totalement bouclé et la séance parlementaire suspendue. Une femme est décédée et plusieurs blessés se trouvent dans un état grave. Toute l’info sur ce tragique événement est à retrouver par ici.

>> A lire aussi: Ce que l'on sait sur un acte sans doute «terroriste» qui a fait au moins 4 morts et 20 blessés

>> A lire aussi: Trois lycéens français blessés lors de l’attaque sur le pont de Westminster

Après la diffusion, mardi 21 mars, de l’émission Cash Investigation sur le silence de l’Eglise face aux affaires de pédophilies de ses prêtres, l’Eglise catholique de France a réagi ce mercredi en disant sa « honte » mais aussi sa « détermination » à lutter contre ce « fléau ». « J’éprouve un sentiment profond à la fois de honte, d’humilité et de détermination parce que je suis bien conscient que nous avons commis des erreurs, qu’il y a eu des silences coupables, qu’on a plus voulu défendre l’institution que faire la légitime place aux souffrances des victimes », a souligné ce mercredi le porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Olivier Ribadeau Dumas.

L’article le plus partagé du jour : Le Libanais Fouad Makhzoumi, roi des pipelines et généreux « ami » de François Fillon

Il est en train de devenir l’un des plus célèbres clients de François Fillon. Le candidat LR à l’élection présidentielle n’était pas pressé de dévoiler son nom, préférant avancer ceux d’Axa et Fimalac parmi les signataires de contrats avec sa boîte 2F Conseil. Mais les révélations s’accumulent autour des liens entre le milliardaire libanais Fouad Makhzoumi et l’ancien Premier ministre, comme on vous le raconte par ici.

