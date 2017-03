Société

Ce n’est pas toujours esthétique, mais parfois utile. Le casque à vélo est devenu obligatoire pour tous les enfants de moins de 12 ans en France. Sous peine d’une amende. Une mesure bien adaptée ? Bien acceptée ? 20 minutes fait le point sur cette mesure.

Pourquoi se limiter aux enfants de moins de 12 ans ?

« C’est la population la plus exposée et la plus fragile, résume Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Mais ce sont aussi les plus jeunes qui ne savent pas bien faire du vélo… et qui parfois sont plus casse-cou ! Nous avons tenu compte des associations qui craignaient que le port obligatoire du casque pour tout le monde dissuade certains de se mettre au vélo. Mais nous imaginons que cette génération aura pris l’habitude de rouler avec un casque. » Et ne le quittera pas dès la 13e bougie soufflée.

Surtout, la sécurité routière espère que « comme pour le casque au ski, les enfants donnent l’exemple à leurs parents ». « Ce n’est pas évident d’imposer à son fils ou sa fille de porter un casque si vous n’en mettez pas… », détaille Emmnanuel Barbe. Mais l’objectif est surtout de passer un message de prévention. « Un casque, c’est léger, ce n’est pas cher, et ça protège vraiment. »

Un casque, ça protège de quoi ?

De nombreux accidents. Selon les chiffres de la sécurité routière, de 2011 à 2015, 1.178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo, parmi lesquels 26 enfants ont été tués, 442 enfants ont été hospitalisés, 665 enfants blessés légers et seulement 45 enfants sont restés indemnes. En 2015, un enfant de moins de 12 ans est décédé après un accident de vélo.

« La question de la mort n’est pas le point principal, mais le risque de traumatisme crânien, reprend Emmanuel Barbe. A 10 km/h, le port du casque protège à 100 % la tête. » Mais certaines associations craignent que cette mesure de sécurité décourage certains de se lancer dans le cyclisme. « On véhicule l’idée que le vélo c’est dangereux, alors que c’est au contraire très bon pour la santé ! », s’agace Olivier Schneider, président de laFédération des usagers de la bicyclette (FUB). Je ne déconseille pas le port du casque ! Mais cette mesure coercitive devrait être liée à l’activité et non à l’âge : dans le cadre de l’apprentissage, pour la compétition et en pratique sportive à risque. »

Comment choisir son casque ?

Evidemment, la question de la taille du casque est primordiale. « Il faudrait qu’il y ait en tout sept tailles différentes pour adapter le casque à chaque âge », explique Olivier Schneider. Après une rapide recherche sur les sites des principaux magasins de sport, on remarque qu’il n’y a que deux tailles proposées. « Le marché va s’adapter, assure Emmanuel Barbe. On l’a vu pour le port de gants obligatoires pour les motards, l’offre s’est affinée. »

Olivier Schneider, spécialiste du cyclisme, dresse une liste de conseils pour les parents prudents. « La première chose, c’est d’aller acheter le casque avec votre enfant pour l’essayer et demander conseil aux vendeurs. Il faut qu’il soit adapté à son tour de tête et confortable. Un bon test, c’est de faire hocher la tête de tous côtés à l’enfant sans les sangles, si le casque ne bouge pas, c’est qu’il est bien vissé et adapté. Car un casque trop grand ou mal ajusté peut aggraver des blessures ! » Mieux vaut s’assurer que le casque est homologué, « mais si vous l’achetez dans un magasin de sport, globalement il devrait être aux normes ».

Autre conseil de bon sens : « un enfant grandit vite, donc il faut vérifier régulièrement que le casque est toujours à la bonne taille. Mais surtout, le spécialiste insiste : « s’il y a eu un choc sur le casque, après un accident et même si le casque est tombé seul, il faut en changer. Car des microfissures peuvent ne pas être visibles mais le rendre inefficace. D’autant que l’enfant va se sentir protégé, alors que ce ne sera pas le cas. » Ça coûte combien un bon casque ? Entre 10 et 50 euros.

Que risque un cycliste qui n’équipe pas son enfant d’un casque ?

Tout adulte, parent ou pas, qui pédale avec un enfant sur son siège arrière ou à côté d’un cycliste de moins de 12 ans sans son précieux casque risque dès aujourd’hui une contravention de 4e classe. En clair, « un professeur qui emmène toute sa classe à vélo sans casque devra payer pour tous les enfants », donne comme exemple Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Un manque de prudence qui peut coûter cher : l’amende forfaitaire s’élève à 90 euros si le contrevenant paye dans les deux semaines, monte à 135 euros après ce délai… et à 375 euros après 45 jours.

Comment réellement améliorer la sécurité des cyclistes ?

La FUB livre deux mesures jugées plus utiles pour la sécurité des cyclistes : généralisation de la ville à 30 km/h (à l’exception des grands axes pouvant rester à 50 km/h à condition d’être dotés d’aménagements cyclables de qualité) et apprentissage systématique du vélo à l’école avant l’entrée au collège. « Ces mesures s’attaqueraient aux causes des accidents, alors que le casque ne peut qu’en limiter les conséquences, assure Olivier Schneider. Le choix de porter ou non un casque, surtout en ville, doit rester libre. »

Mais du côté de la sécurité routière, on insiste sur d’autres mesures déjà prises pour favoriser la sécurité des cyclistes. « La circulation à 30 km/h, ça se fait dans certains quartiers, reprend Emmanuel Barbe. Mais nous travaillons aussi pour imposer à tous les nouveaux véhicules un détecteur d’angles morts. »

