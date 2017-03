Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mardi 21 mars...

Images dans le hall de l'aéroport de Orly le samedi 18 décembre 2017. - AP/SIPA

Armelle Le Goff

Voici votre sélection des infos traitées par la rédaction de 20 Minutes.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Attaque à Orly : L’agression de la militaire filmée par les caméras de surveillance

La scène dure trois minutes, qui paraissent une éternité. Des images de vidéosurveillance de l’aéroport d’Orly montrent l’attaque perpétrée par Ziyed Ben Belgacem contre une militaire, samedi matin, et la longue lutte qui se termine par la mort de l’homme de 39 ans, abattu par les soldats. La vidéo montre Ziyed Ben Belgacem, en chemise blanche, s’approcher par-derrière d’une patrouille de la force Sentinelle. Avançant d’abord calmement, il lâche son sac (qui contenait un bidon d’hydrocarbures) et court pour attraper la militaire et lui coller son revolver sur la tempe. Les autres militaires de la patrouille ne remarquent pas, dans un premier temps, le drame qui se joue à quelques mètres. La suite c’est par ici.

L’article le plus partagé du jour : Meurtre de la journaliste Caroline Corvalan : Un nouvel appel à témoins lancé

Près de quatre ans après la mort de Caroline Corvalan, cette journaliste de 33 ans retrouvée démembrée sur un chantier parisien, la Brigade criminelle vient de lancer un nouvel appel à témoin. « Toute personne susceptible d’apporter un témoignage et/ou des informations concernant la jeune femme » est appelée à prendre contact avec la préfecture de Paris*. « Il reste des zones d’ombre notamment dans l’emploi du temps de la victime et sur ses fréquentations les semaines précédant son décès », indique une source proche du dossier. Une bouteille à la mer qui se justifie également par une question de procédure : la détention provisoire du principal suspect, incarcéré depuis novembre 2014, touche à sa fin.

La photo du jour :Présidentielle : On a essayé de savoir pourquoi Le Pen et Mélenchon rient sur la photo virale du débat

Une photo, prise juste lundi soir avant le début du débat-marathon, a été très commentée sur les réseaux sociaux. On y voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon amusés, tandis qu’Emmanuel Macron scrute le sol (ou les pieds de François Fillon ?) et que Benoît Hamon, de trois quarts, semble s’adresser à un François Fillon quelque peu hagard. Qu’est-ce qui pouvait bien faire rire les deux candidats aux antipodes de l’échiquier politique ? Que fixait le candidat d’En Marche ! et que disait le vainqueur de la primaire socialiste ? Pour tenter de percer tous ces mystères, 20 Minutes a parlé avec l’auteur de cette photo, Patrick Kovarik, photographe à l’AFP depuis 30 ans. Spoiler : nous n’avons pas élucidé l’affaire, mais nous avons glané des informations sur l’ambiance pré-débat… C’est à lire ici.

