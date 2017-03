Société

TERRORISME La lutte acharnée entre l'assaillant et son otage a duré plusieurs minutes...

Les images de vidéosurveillance de l'aéroport d'Orly. - AP

La scène dure trois minutes, qui paraissent une éternité. Des images de vidéosurveillance de l’aéroport d’Orly montrent l’attaque perpétrée par Ziyed Ben Belgacem contre une militaire, samedi matin, et la longue lutte qui se termine par la mort de l’homme de 39 ans, abattu par les soldats.



Attaque à Orly : ce que révèlent les images de vidéosurveillance

La vidéo, diffusée par l’agence Associated Press, montre Ziyed Ben Belgacem, en chemise blanche, s’approcher par derrière d’une patrouille de la force Sentinelle. Avançant d’abord calmement, il lâche son sac (qui contenait un bidon d’hydrocarbures) et court pour attraper la militaire et lui coller son revolver sur la tempe. Les autres militaires de la patrouille ne remarquent pas, dans un premier temps, le drame qui se joue à quelques mètres.

Les passagers prennent la fuite

A quelques mètres de là, un employé prend conscience de la situation et se réfugie derrière son comptoir. Peu à peu, les voyageurs qui passent à proximité pressent le pas pour s’éloigner. L’assaillant tente de s’emparer de l’arme de la militaire, d’abord sans succès. Au cours d’une longue lutte, il finit par l’entraîner à reculons au milieu du hall. Les passagers alentours prennent la fuite.

La vidéo de l’attaque dans son intégralité :

Deux militaires s’approchent finalement des deux protagonistes, mettant en joue Ziyed Ben Belgacem. L’assaillant parvient à s’emparer du fusil d’assaut de son otage. Dès qu’il s’écarte de la militaire, les autres soldats tirent, à trois reprises, avant qu’il ne s’écroule.

