METEO Cette année, le printemps arrive plus tôt, « 20 Minutes » vous explique pourquoi l’équinoxe n’a pas forcément lieu un 21 mars…

Illustration de fleurs au printemps. - Pixabay

Une date ne fait pas le printemps. Ce lundi 20 mars, c’est le premier jour du printemps. Une information qui soulève quelques questions et fait douter de ses souvenirs de primaire…

Mais pourquoi un 20 mars ?

La date de l’équinoxe est mouvante selon les années. « Ce lundi 20 mars, le soleil va passer pile au-dessus de l’Equateur, ce qui marque l’équinoxe de printemps, précise Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France. Il va revenir naviguer dans le ciel de l’hémisphère nord, ce qui explique que dès aujourd’hui, la nuit sera plus courte que le jour de quelques secondes. Un déséquilibre qui va s’amplifier pour arriver le 21 juin à la nuit la plus courte de l’année. » Mais cette définition astronomique ne colle pas forcément avec notre découpage du calendrier. Car ce dernier prévoit selon les années 365 ou 366 jours.

« On a tous appris à l’école que l’équinoxe de printemps, c’est le 21 mars, reprend Olivier Proust. Mais avec les années bissextiles, le découpage de notre calendrier n’est pas exactement celui du temps astronomique. » C’est donc en réalité autour du 21 et non pile à cette date que les équinoxes interviennent. Depuis dix ans, l’équinoxe de printemps tombe un 20 mars… et non un 21. Et le prochain 21 mars marquant le retour des beaux jours ne reviendra qu’en 2102. Le temps que les enfants apprennent que l’équinoxe de printemps n’est donc pas forcément un 21 mars !

Même décalage pour équinoxes et solstices

Ce léger décalage s’applique également aux solstices, pour les mêmes raisons d’années bissextiles. « Ainsi, en 2017, on a un équinoxe de printemps le 20 mars, un solstice d’été le 21 juin, un équinoxe d’automne le 22 septembre et un solstice d’hiver le 21 décembre. Mais ces dates varient : il y a dix ans, c’était 21 mars, 21 juin, 23 septembre et 22 décembre. »

Le printemps climatique a commencé… le 1er mars

Mais pour ajouter un peu de confusion, Météo France explique que le printemps climatique a en réalité débuté le 1er mars. « La météo s’affranchit de toutes ces histoires de calendrier astronomique, résume Olivier Proust, de Météo France. Une convention internationale a défini les saisons sur trois mois pleins, en fonction d’une homogénéité climatique. » Dans l’hémisphère nord, l’hiver va donc du 1er décembre à fin février, le printemps de mars à mai, l’été de juin à août et l’automne de septembre à novembre. Des saisons inversées dans l’hémisphère sud…

En vrai, le printemps côté météo c’est quand ?

Mais attention, ce n’est pas parce qu’en ce 20 mars on cumule printemps astronomique et climatique que le débardeur va être bientôt de sortie. « Le temps fait ce qu’il veut, s’amuse le prévisionniste. On a une forte variabilité de la météo pendant l’intersaison dans nos régions tempérées. Parce qu’il y a conflit entre l’air froid du nord et les poussées chaudes venues des tropiques. La variabilité est constitutive du climat et exacerbée pendant l’intersaison. On peut avoir 28 degrés en mars comme de fortes précipitations jusqu’à juin et de la neige en mai comme l’année dernière ! Le temps typique du printemps, c’est tout de même les giboulées à savoir quatre saisons en une journée. »

Justement, en jetant un œil aux prévisions, on a l’impression que le printemps s’était déclaré jeudi dernier… et qu’aujourd’hui il se fait désirer. Un ciel bien couvert malgré quelques éclaircies au sud et des températures comprises entre 11 et 22 degrés. Le dernier bulletin de Météo France est-il digne d’un premier jour de printemps ? « Oui, même si les températures sont un peu fraîches avec 2 ou 3 degrés en dessous des normales », précise Olivier Proust, de Météo France. Mais ce qui serait anormal, c’est qu’on ait des températures et précipitations conformes aux normales de saison ! »

