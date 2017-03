Société

ACTU Si vous avez profité de votre week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel des événements…

Un officier de police patrouille dans l'aéroport d'Orly, samedi 18 mars, après l'attaque d'une militaire de Sentinelle par Ziyed Ben Belgacem. - Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Il y a des jours où l’on se tient éloigné du flot de l’actualité pour se laisser voguer vers des eaux plus calmes. Vous avez déconnecté et vous avez bien fait. 20 minutes était là pour veiller et vous a préparé votre indispensable résumé de l’actualité.

1-Attaque à Orly , l’assaillant abattu

« Posez vos armes, je suis là pour mourir par Allah. De toute façon, il va y avoir des morts » Le périple sanglant de Zyed Ben Belgacem s’est achevé à l’aéroport d’Orly quand les militaires de l’opération sentinelle l’ont abattu samedi matin.

Il avait commencé une heure et demie plus tôt, à Garges-lès-Gonesse, quand il a tiré sur des policiers qui voulaient le contrôler. A Orly, il attaque ensuite trois militaires de l’opération sentinelle. Ciblant la femme du groupe, il lui pointe son pistolet sur la tempe et tente de lui voler son Famas. Elle résiste et Zyed Ben Belgacem sera finalement abattu à 8h25 de trois balles par un autre militaire. Si le profil d’un individu « extrêmement violent », déterminé à aller « jusqu’au bout » se dessine peu à peu, ses « motivations » interrogent.

L’info en plus : Le CV de ce Français d’origine tunisienne, né à Paris en février 1978, s’apparente plus à celui d’un délinquant chevronné qu’à celui d’un homme profondément radicalisé. A 39 ans, Ziyed Ben Belgacem a été condamné à neuf reprises, notamment pour vols avec violences et trafic de stupéfiants. A la prison d’Osny, un gardien se souvient « C’était plutôt un suiveur, pas du tout un soldat comme pouvait l’être Larossi Aballa [l’auteur de l’attaque de deux policiers à Magnanville, ndlr]. » A ses yeux, le terme radicalisé est « un bien grand mot ». Il garde en revanche le souvenir d’un homme « froid », « distant » qui « ne parlait pas beaucoup ».

2 - Mort de Chuck Berry, à 90 ans

Son œuvre a influencé plusieurs générations de musiciens. Le guitariste et chanteur américain Chuck Berry, l’un des pères fondateurs du rock and roll, est décédé samedi à l’âge de 90 ans. Charles Edward Anderson Berry Sr, de son vrai nom, a été trouvé inanimé par les secouristes et son décès a été prononcé à 13h26 (heure locale), a précisé sur son compte Facebook la police du comté de Saint Charles (Missouri).

Qualifié de « plus grand poète du rock » par John Lennon, Chuck Berry laisse une œuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven et Johnny B. Goode.

L’info en plus : Quand un des pères du rock disparaît, les enfants du rock sont bouleversés.

De nombreux musiciens, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Ringo Starr ou Lenny Kravitz ont rendu hommage à celui qui était pour eux une source d’inspiration.

I am so sad to hear about Chuck Berry passing - a big inspiration! He will be missed by everyone who loves Rock 'n Roll. Love & Mercy — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) March 18, 2017

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) March 18, 2017

3- Martin Fourcade remporte la Mass Start d’Oslo

Martin Fourcade réalise le grand chelem au biathlon et égale le record de Magdalena Forsberg avec 14 victoires en une saison. Après avoir remporté la Coupe du monde, l’athlète français s’est illustré en terminant premier de la Mass Start d’Oslo grâce à une course parfaitement maîtrisée.

L’info en plus : Fourcade a eu jusqu’au bout la crainte de se faire disqualifier, pour avoir mis des chargeurs vides sur sa carabine. Jean-Paul Giachino un des entraîneurs de l’équipe de France, « qui a toujours un chargeur sur lui », lui a lancé le sien sur le pas de tir, une pratique interdite, poussant les juges à mettre en réserve le résultat du Français. Sauf que le jury, plutôt magnanime sur ce coup il faut le reconnaître, a décidé de valider la victoire du Français.

4- En Corse, un questionnaire destiné aux élèves de primaire choque

« Est-ce que tu crois en Allah/Dieu/Yahvé ? », « Est-ce que ton père croit en Allah/Dieu/Yahvé ? », « Est-ce que ta mère croit en Allah/Dieu/Yahvé ? »... Voilà de drôles de questions destinées aux élèves du primaire en Corse. Ce questionnaire, prévu dans le cadre d’une étude sur la diversité commandée par l’Assemblée de Corse dirigée par les nationalistes, suscite une vive polémique. Un élu de gauche a notamment réclamé son interdiction.

L’info en plus : Interrogé par 20 minutes, François Tatti, conseiller territorial de Corse (DVG), qui demande la suppression de ce questionnaire, a déclaré « On interroge des enfants de 8 ans et plus sur des sujets extrêmement intimes et personnels : la religion, leur nourriture, la religion de leurs parents, frères ou sœurs… Bref, autant de sujets parfaitement scabreux. Et la loi interdit ce type de questionnement, qui plus est dans le milieu scolaire. C’est ridicule mais surtout dangereux » !

5 - Benoît Hamon tient meeting à Bercy

« Tout commence aujourd’hui ! Tout commence avec vous ! Tout commence par vous ! » ​ Benoît Hamon​ tenait son grand meeting de campagne ce dimanche à Paris. Face à des militants survoltés et à une salle comble (20.000 personnes), le candidat socialiste espérait relancer sa campagne. S’il a rendu hommage au bilan du quinquennat du président sortant, il a visé plusieurs de ses adversaires à la présidentielle, notamment Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen, il a dénoncé : « Ce parti de l’argent [qui] a plusieurs noms, plusieurs visages, il a même plusieurs partis »

Ca se remplit doucement à #Bercy et l'ambiance monte petit à petit #Hamon pic.twitter.com/hMZncgn8MQ — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) March 19, 2017

L'équipe #Hamon annonce 20.000 personnes à Bercy et 5.000 dehors dvt un ecran. #hamonbercy pic.twitter.com/plNlSxNv4E — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) March 19, 2017

L’info en plus : A Bercy, le candidat socialiste a-t-il réussi son « discours du Bourget », qui avait propulsé la campagne de François Hollande en 2012 ? Ambiance, capacité à rassembler, introspection 20 Minutes a fait le test.

