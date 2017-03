Société

ATTAQUE Ce samedi matin un homme a tiré sur des policiers à Stains (Seine-Saint-Denis), puis a tenté, plus d’une heure après, d’arracher son arme à une militaire à l’aérogare d’Orly-Sud, dans le Val-de-Marne…

Un agent de la police nationale. - V.Hache/AFP

Marie de Fournas

Il est environ 7 heures du matin, lorsqu’une patrouille de police de Stains (Seine-Saint-Denis) arrête une voiture pour un contrôle routier sur un rond-point situé à la frontière avec la ville de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Alors qu'il s'apprête à montrer ses papiers aux trois agents, le conducteur sort un pistolet à grenaille de sa boîte à gants et ouvre le feu sur l’un des policiers le blessant légèrement à la tête. Les policiers répliquent mais l’individu parvient à s’enfuir.

>>À lire aussi: En direct. Attaque à Orly: Le trafic a repris à Orly Sud, annonce la DGAC

« Les trois hommes étaient des gardiens de la paix non spécialisés. Il s’agit des policiers que l’on voit tous les jours patrouiller dans la rue », indique à 20 Minutes Loïc Lecouplier, secrétaire national du syndicat Alliance Police Ile-de-France. « L’un avait huit mois de service, le second un an et demi et le troisième deux ans et demi ». C’est ce dernier qui a été touché à la tête. « Il a la partie droite du visage, au niveau de la joue, criblée de plombs », explique pour sa part Yves Lefèvre, secrétaire général du syndicat UNITÉ SGP Police FO. « Les policiers ont tous moins de trente ans, ils ont utilisé leurs armes, ils sont très choqués », détaille-t-il.

« Nos collègues ont très bien réagi »

Le jeune policier blessé a été conduit à l’hôpital Lariboisière à Paris pour être soigné. Il est toujours en observation mais, selon nos informations, ses yeux ne seraient pas touchés.

« Nos collègues ont très bien réagi », estime également Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative police. « Avec la menace terroriste, les policiers ont reçu des consignes et des instructions précises qu’ils ont encore appliquées à la lettre ce matin », explique-t-il à 20 Minutes.

Les militaires en état de choc

Le tireur prend ensuite la fuite et arrive à l’aérogare d’Orly-Sud, vers 8h30, où il croise une patrouille de trois militaires de l’armée de l’air. Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, a indiqué à la presse qu’il s’agissait d’un réserviste et d’un aviateur et une aviatrice. C’est cette dernière que l’homme armé agresse. Il la met à terre, « la saisit par le cou », selon un voyageur interrogé par Europe 1 et tente de lui arracher son fusil d’assaut Famas qu’elle porte en bandoulière.

La militaire résiste mais l’homme parvient, après l’avoir braquée avec son pistolet, à saisir son Famas et à le pointer vers les autres militaires, explique à l’AFP, une source proche du dossier. Les deux autres militaires de l’opération Sentinelle ouvrent alors le feu « pour la protéger » ainsi que « tout le public », a indiqué le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. L’individu est alors abattu. Les trois militaires visés par l’assaillant, et qui se trouvaient en état de choc, ont été pris en charge par les secours rapportent des sources policières.

Mots-clés :