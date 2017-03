Société

PROFIL L'homme abattu ce samedi matin était un Français de 39 ans...

Les forces de l'ordre ce samedi matin devant l'aéroport d'Orly Sud - CHRISTOPHE SIMON / AFP

A.L, F.F., C.P. et T.C.

On commence à en savoir davantage sur l’homme abattu ce samedi matin à l’aéroport d’Orly-Sud par les forces de sécurité après avoir tenté de dérober l’arme d’une militaire de l’opération Sentinelle. D'après nos informations, il s'agit d'un Français de 39 ans.

>> Suivez la situation en direct par ici

Celui qui a d’abord ouvert le feu, un peu plus tôt dans la matinée, avec un pistolet à grenaille sur un policier qui réalisait un contrôle routier à Stains (Seine-Saint-Denis) est « connu des services de police et de renseignement », a déclaré le Ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux. L'individu né en 1978 n'était pas fiché S, mais avait été signalé comme radicalisé et avait été perquisitionné administrativement en novembre 2015.

Il était également connu de la police pour plusieurs faits de droit commun, pour vols aggravés et trafic de stupéfiants. Son père et son frère ont été placés en garde à vue ce samedi matin.

.../... Plus d'informations à venir sur 20 Minutes

Mots-clés :