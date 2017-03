Société

FAITS DIVERS Un homme a été tué ce samedi matin dans l'enceinte de l'aéroport après avoir dérobé l'arme d'une militaire de la force Sentinelle...

Les forces de l'ordre ce samedi matin devant l'aéroport d'Orly Sud - CHRISTOPHE SIMON / AFP

Homme abattu, terminaux fermés, évacuation des passagers. Ce samedi matin, un homme a été tué à l’aéroport d’Orly après avoir dérobé l'arme d’une militaire de la force Sentinelle. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait.

Que s’est-il passé ?

Vers 8h30, des coups de feu retentissent au premier étage du terminal d’Orly-Sud dans la zone publique de l’aéroport « On faisait la queue pour l’enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité. L’ensemble de l’aéroport a été évacué », a déclaré à l’AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin à Orly-Sud.

VIDÉO BFM: Témoignage #Orly #Sentinelle: «L'homme tenait la femme militaire en otage par derrière, il lui tenait le bras et avait son arme.» pic.twitter.com/vWAfXlNabW — Pedro Soares (@PedroOfficielFr) March 18, 2017

Selon Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l’intérieur. « Un homme a dérobé une arme à un militaire de Sentinelle puis s’est réfugié dans un commerce de l’aéroport à proximité avant d’être abattu par les forces de sécurité ». Les trois militaires de l’opération Sentinelle visés par l’assaillant, et qui se trouvaient en état de choc, ont été pris en charge par les secours, selon des sources policières.

Y a-t-il des victimes ?

A l’exception de l’homme abattu par les forces de sécurité, aucune autre victime n’est à déplorer dans l’aéroport. « Il n’y a pas de blessé », assure le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Quelles conséquences sur l’aéroport ?

Trafic aérien interrompu, avions déroutés vers l’aéroport de Roissy, près de 3000 passagers évacués, terminaux fermés, depuis la fusillade, le fonctionnement de l’aéroport d’Orly est bouleversé. « On demande aux voyageurs de ne pas se rendre à l’aéroport d’Orly », insiste la porte-parole d’Aéroports de Paris (ADP). D’énormes embouteillages sont à signaler à proximité de l’aéroport. Le ministère de l’Intérieur a recommandé sur Twitter « de ne pas se rendre à l’aéroport et de décaler leurs déplacements ».

[#Orly] Respectez les consignes des autorités. Ne vous rendez-pas sur place pic.twitter.com/Ej0uBelLIJ — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) March 18, 2017

Où en est l’enquête ?

Les forces de sécurité sont sur place. Les opérations de déminage sont terminées et aucun explosif n'a été retrouvé. Pour l’instant, peu d’informations filtrent sur le profil de l’assaillant même si le parquet antiterroriste vient de se saisir de l'enquête. Les forces de police sont en train de faire le rapprochement entre ce qu’il s’est passé ce matin à Orly et un contrôle de police qui a mal tourné un peu plus tôt à Stains (93) durant lequel un automobiliste a pris la fuite après avoir tiré sur des policiers blessant légèrement l'un d'entre eux.

