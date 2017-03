Société

Les policiers de la PJ de Bordeaux ont découvert une partie du butin chez plusieurs "compagnes" du chef du réseau. - police nationale

Ils en avaient fait leur « métier ». Les enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux ont démantelé, la semaine dernière, une équipe de malfaiteurs spécialisés dans les vols par ruse. Voleurs, receleurs, intermédiaires… 17 personnes ont été interpellées dans toute la France entre le 8 et le 13 mars dernier. Des « professionnels », qui avaient « un taux de réussite très important », selon les confessions à 20 Minutes d’un enquêteur qui les soupçonnent de s’attaquer aux personnes du troisième âge depuis « la fin des années 90 ». Au total, sept personnes, dont le chef de l’organisation, ont été présentées à un juge d’instruction et mises en examen, jeudi et vendredi, notamment pour vols en bande organisée et recel.

Un réseau « très organisé »

Onze mois d’enquête et quatre mois de surveillance ont été nécessaires aux limiers de la PJ bordelaise pour remonter la trace de ce réseau « très organisé », issu de la communauté des gens du voyage.

Les malfaiteurs procédaient souvent de la même façon : le chef de l’équipe, un homme de 64 ans déjà connu des services de police, et un complice « ciblaient des personnes très âgées, seules, qui avaient un peu de moyens », nous explique cet enquêteur. « Ils se faisaient alors passer pour des agents du service des eaux et expliquaient aux victimes qu’ils devaient vérifier leur robinet. Une fois à l’intérieur leur domicile, l’un des deux hommes occupait les personnes visées tandis que son complice les volait. »

Cette « équipe aguerrie » a sillonné la France pour commettre ses méfaits. « Ils ont frappé à Bordeaux, mais aussi à Montauban, Châteauroux, Colmar, Mulhouse, Calais… », explique la PJ de Bordeaux, qui a reçu le soutien de plusieurs autres services d’investigation. Au moins 26 faits sont imputables à ce réseau qui possédait un « véritable savoir-faire ». « Ils en ont sûrement commis beaucoup plus », souffle un policier, espérant que d’autres victimes se manifesteront à la suite de la médiatisation de l’affaire.

Trésor de guerre

C’est un véritable trésor de guerre que les policiers ont découvert dans plusieurs caches, éparpillées sur tout le territoire : « des bijoux, des pierres précieuses, de l’or, des sacs de grandes marques, des petites œuvres d’art », énumère cet enquêteur. Le préjudice total, en cours d’estimation, s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

« On pense qu’ils ont écoulé une partie du butin. On sait notamment qu’ils se sont rendus à Anvers », une importante place européenne de commerce de diamants. Des bouteilles de grands crus de Bordeaux et de Bourgogne, dont l’origine intrigue les enquêteurs, ont également été découvertes. Leur valeur : près de 20.000 euros. Selon ce policier, « elles proviennent peut-être de cambriolages ».

