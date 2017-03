Société

TRANSPORTS Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats des personnels navigants commerciaux d’Air France du 18 au 20 mars 2017…

Illustration Air France - Photo prise à l'aéroport d'Orly le 16 septembre 2014. - STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

20 Minutes avec AFP

Le personnel de cabine d’Air France entame ce samedi une grève de trois jours contre un projet de filiale qui menace à terme leurs emplois et conditions de travail, selon les syndicats. « Afin de pouvoir assurer un nombre maximal de vols avec une composition d’équipage réduite, nous pourrons être contraints de limiter le nombre de clients à bord » sur certains vols, prévient la compagnie sur son site Internet.

La précédente grève, menée l’été dernier également par cinq syndicats, avait conduit la compagnie à supprimer 1.400 vols en une semaine (jusqu’à 20 % de vols annulés par jour), soit une perte évaluée à 90 millions d’euros. Cette fois, les 13.500 personnels navigants commerciaux sont appelés à la mobilisation contre un projet d’accord collectif amené à régir leurs conditions de travail, de rémunération et d’avancement pour la période 2017-2021.

Le projet « Boost » ne séduit pas

La grève est surtout dirigée contre le projet « Boost » que la direction du groupe aérien espère concrétiser prochainement. L’objectif : transférer sur « Boost » les lignes moyen et long-courriers actuellement non rentables sur Air France, et éventuellement ouvrir de nouvelles routes, grâce à des coûts d’exploitation moindres.

Le modèle économique repose principalement sur l’embauche de personnels navigants commerciaux rémunérés « au prix du marché », c’est-à-dire 40 % moins cher que dans la compagnie tricolore historique. Les syndicats de personnels navigants commerciaux d’Air France, pas associés aux négociations sur « Boost », redoutent que l’activité d’Air France soit aspirée progressivement au profit de la filiale à coûts réduits, malgré les garanties apportées par la direction.

