CUISINE Mercredi 15 mars et ce jeudi à la porte de Versailles (Paris), c'était « pizza party » au salon Parizza. L'occasion d'admirer les acrobaties des pizzaiolos...

Jérôme Falco, favori de l'épreuve de la pizza acrobatique, au salon Parizza. - capture d'écran

Emilie Petit

Ils manient la pâte à pizza comme personne. Ils font preuve d'une dextérité hors du commun. Et ils savent garnir les margarita pour en faire de véritable plats gastronomiques. «Ils », ce sont... les pizzaiolos ! Présents en nombre au salon Parizza, Porte de Versailles, les 15 et 16 mars, à l'occasion des championnats du monde, ils nous ont offert une démonstration de leur talent.

Jérôme Falco, tout droit venu des Landes pour son « troisième championnat classique et quatrième acrobatique » était le favori. Déguisé, comme toujours, pour l'occasion, il a fait un tour (rapide !) des différentes « figures » de pizzas acrobatiques : la moulinette, la classique pizzaiolo et un peu de freestyle. Même si, en France, « contrairement aux Etats-Unis, on ne donne pas vraiment de noms aux acrobaties ». L'occasion de découvrir une véritable culture de la pizza, de ses pratiques.

