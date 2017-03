Société

Des policiers se tiennent devant le lycée de Grasse où a éclaté une fusillade, jeudi 16 mars. - Valery HACHE / AFP

Armelle Le Goff

Il y a des jours comme ça où nos journées sont chargées. Les immanquables sont d'autant plus indispensables.

L'article le plus lu du jour: Grasse: Une fusillade dans un lycée fait au moins trois blessés, une personne en fuite

Une fusillade a eu lieu ce jeudi matin au lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes). De source policière, une personne a été interpellée, une autre est actuellement en fuite. Selon nos informations, au moins 3 personnes auraient été blessées. Le Raid et les secours sont sur place. Le détail par ici.

L'article le plus partagé du jour: VIDEO. Poussettes, hippocampes... Les saisies les plus marquantes de la douane en 2016

« Les résultats sont bons dans tous les secteurs ». Ce jeudi matin à Bercy, Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du budget, n’a pas manqué de vanter les réussites du service des Douanes, au moment de dresser le bilan de l’année 2016. Les saisies records de contrefaçons (9,2 millions d’articles), ou d’avoirs criminels (149,5 millions d’euros) ont en effet de quoi satisfaire l’exécutif. Et c'est à lire par là.

Il y a des anniversaire qu'on préfèrerait oublier. Mais quand même, il faut se souvenir que cela fait six ans que la population civile syrienne est prise en étau entre les troupes de la rébellion, de Bachar El-Assad et celles de l'Etat islamique. Le rappel de ces six années par ici.

