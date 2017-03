Société

INTERVIEW Pour Philippe Tournier, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN), ce fait divers montre encore les failles de la sécurité des lycées…

Des policiers devant le lycée Tocqueville de Grasse. AFP PHOTO / Valery HACHE - AFP

Propos recueillis par Delphine Bancaud

Stupeur chez les proviseurs. Une fusillade a eu lieu ce jeudi dans un lycée à Grasse (Alpes-Maritimes). Selon les premières informations, deux élèves auraient tiré sur le proviseur et certains professeurs, blessant plusieurs personnes. Un fait divers qui suscite la colère de Philippe Tournier, le secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN).

Comment réagissez-vous à la fusillade survenue à Grasse ?

Ce fait divers démontre les failles du système sécuritaire des établissements, que nous dénonçons régulièrement depuis dix ans. Malgré les efforts des proviseurs et des collectivités territoriales pour sécuriser l’accès des lycées, une personne lourdement armée peut pénétrer en force sans que personne ne puisse l’arrêter. Et ce, en raison de l’absence de personnels de sécurité dans les établissements. Trouvez-vous normal que la moindre boutique de vêtementS soit dotée d’un agent de sécurité, mais qu’un lycée accueillant parfois des milliers d’élèves ne le soit pas ?

Qui assure la sécurité à la porte d’entrée des lycées ?

Les agents territoriaux d’accueil et d’entretien, qui ne sont pas des professionnels de la sécurité et à qui l’on confie des responsabilités disproportionnées. Il est donc urgent de doter les lycées de personnels de sécurité.

Pourtant la ministre de l’Education a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité des établissements…

Oui, et c’est une bonne chose que les chefs d’établissements travaillent plus étroitement avec la police, que des travaux de sécurité aient été renforcés dans les établissements… Mais si on a progresséen matière de sécurité, on reste toujours des amateurs dans le domaine. On pourra faire toutes les formations en gestion de crise que l’on veut, cela ne servira à rien si l’on ne met pas des moyens humains. Equiper tous les lycées de France en agents de sécurité coûtera cher, mais c’est le seul moyen d’avancer vraiment sur le sujet.

Ce fait divers risque-t-il de créer une sorte de psychose chez les proviseurs ?

Non, parce que les chefs d’établissements savent que ce type de risque existe. Mais il est vrai que cette fusillade intervient après les incidents graves qu’il y a eus dernièrement dans des lycées franciliens. Et les chefs d’établissement ne peuvent pas dire qu’ils sont protégés.

