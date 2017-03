Société

LIVE Suivez les événements en direct après les tirs dans un lycée de Grasse (Alpes-Maritimes)...

Lycée Alexis de Tocqueville à Grasse. - Capture d'écran / Google maps

C.P., C. Ape., avec Thibaut Chevillard et Fabien Binacchi (à Grasse)

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L'ESSENTIEL :

Des coups de feu ont été tirés ce jeudi matin dans un lycée à Grasse (Alpes-Maritimes).

Selon nos informations, une personne a été interpellée et une autre est en fuite.

Au moins trois personnes ont été blessées et le proviseur a été visé

L'alerte attentat a été déclenchée et tous les établissements de la commune ont été confinés.

14:32: Le recteur de l'Académie de Nice fait état de «deux enfants blessés», Eric Ciotti de «trois blessés»

#Grasse #cellule de crise @AcademieNice les parents des deux enfants blessés sont désormais prévenus ! — Emmanuel Ethis (@emmanuel_ethis) March 16, 2017

Seuls trois blessés légers sont à déplorer dans la fusillade du lycée Tocqueville m'indiquent les pompiers — Eric Ciotti (@ECiotti) March 16, 2017

14h21: La vengeance, mobile privilégié par les enquêteurs

L'acte du jeune homme interpellé aurait été motivé par la vengeance contre le proviseur, selon des sources policières à 20 Minutes.

14h15: Le recteur de Nice et la préfecture demandent aux parents de ne pas se rendre sur place pour l'instant

#cellule de crise @AcademieNice les élèves sont en sécurité. Merci aux parents de ne pas venir pour l'instant pour laisser la sécurité agir. — Emmanuel Ethis (@emmanuel_ethis) March 16, 2017

Les élèves du lycée Tocqueville de Grasse sont en sécurité. Parents ne vous déplacez pas. — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) March 16, 2017

14h13: Les forces de l'ordre sécurisent les lieux

Les forces de l'ordre sécurisent les lieux, au lycée Alexis de Tocqueville #Grasse #fusillade pic.twitter.com/uW0p2HDokx — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) March 16, 2017

14h07: Le Procureur de Grasse tiendra un point presse à 17h

«Suite aux évènements sur Grasse Mme le procureur fera un point presse à 17 heures dans son bureau», vient d'annoncer son secrétariat.

14h05: «On s'est tous mis sous les tables», racontent une lycéenne sur France Info

«On a entendu un coup de feu et à ce moment là au micro, on a entendu alerte-attentat donc on s'est tous mis sous les tables et on a attendu les policiers. J'étais en cours. On devait fermer les fenêtres, je suis allée à la fenêtre pour la fermer, et c'était un lycéen, il m'a regardé dans les yeux. Je me suis mis sous la table tout de suite.»

Témoignage d'une lycéenne du lycée Alexis de Tocqueville à #Grasse pic.twitter.com/sqjTFest07 — franceinfo (@franceinfo) March 16, 2017

14h04: La ministre de l'Education se rend sur place

La ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem se rend au lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes), a indiqué le ministère. «L'évacuation sécurisée des élèves est quasiment terminée et la procédure de sécurisation par le Raid est en cours», a-t-on ajouté rue de Grenelle.

13h57: Les établissements confinés, les parents priés de ne pas s'y rendre

«Tous les établissements scolaires de Grasse» ont été confinés, a annoncé sur Twitter le recteur de Nice Emmanuel Ethis. Dans un autre tweet, le recteur demande «aux parents de ne pas s'y rendre», assurant que «les élèves (sont) en sécurité». Une cellule de crise a été installée et les plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) ont été déclenchés, selon lui.

@AcademieNice Cellule de crise : déclenchement des PPMS (confinement de tous les établissements scolaires de Grasse) — Emmanuel Ethis (@emmanuel_ethis) March 16, 2017

13h53: Une cellule d'information activée par le préfecture

La prefecture des Alpes-Maritimes annonce dans un communiqué qu'une cellule d’information du public est activée à la préfecture: 04.93.72.22.22.

13h52: Le Raid sur place

Le Raid est sur place et effectue des vérifications d'usage, selon une source policière contactée par 20 Minutes.

#Grasse Intervention des secours et de @PoliceNat06 en cours. Respectez les consignes de sécurité. Évitez le secteur du lycée #Tocqueville pic.twitter.com/st07sg2v80 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) March 16, 2017

[#Grasse] Lycée Alexis de #Tocqueville, rue de l'Orme

Intervention du #RAID en cours, 1 individu interpellé. — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) March 16, 2017

13h47: L'un des tireurs lourdement armé

Le suspect interpellé disposait d’une grenade à plâtre et d'un fusil à pompe («style fusil de chasse»), selon une source policière contactée par 20 Minutes. Pour le moment la piste terroriste n'est pas privilégiée, les motivations ne sont pas encore connues.

13h43: Une personne a été interpellée et une autre est en fuite

Une personne a été interpellée et une autre est en fuite après une fusillade survenue dans un lycée à Grasse, selon une source policière. Selon nos informations, quatre personnes ont été blessées -dont un professeur au bras, au cours de cette fusillade en milieu de journée, au lycée Tocqueville. Selon la municipalité de Grasse, «deux élèves ont tiré sur le proviseur, «l'un a été attrapé et l'autre est en fuite».

Mots-clés :