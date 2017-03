Société

Eloy Pechier remporte l'élection de Mister France, le 14 mars 2017 à Paris. - LAURENT BENHAMOU/SIPA

20 Minutes avec agence

L’Hexagone a son Mister France 2017 depuis ce mardi soir en la personne d’Eloy Pechier. Le Mister Ile-de-France 2016 a été élu dans la salle du Palace à Paris parmi quinze candidats.

Du haut de ses 19 ans, le benjamin des candidats était le chouchou du public. C’est toutefois le jury et les votants par Internet et sms, comptant respectivement pour 60 % et 40 % des voix, qui lui ont permis de s’imposer, rapporte LCI.

Etudiant en économie et gestion

Né dans la capitale en 1997, Eloy Pechier est étudiant en deuxième année de licence économie et gestion à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC). Son école lui a apparemment porté bonheur en lui apportant son soutien sur Twitter.

Bonne chance à Eloy, Mister IdF 2016, étudiant à l'UPEC et candidat ce soir à l'élection de @MisterFranceOff ! 💪💪🤞 https://t.co/y2ben3qBBg pic.twitter.com/cPF19egOKo — UPEC (@UPECactus) March 14, 2017

#MisterFrance2017 Félicitations à Eloy Pechier, étudiant deuxième année de licence économie et gestion à l’@UPECactus https://t.co/ScT9geSsjW — Bénédicte Ray (@benedicteray) March 15, 2017

Mesurant 1,83m, ce judoka s’est présenté comme quelqu’un de « très compétiteur » lors de son passage sur scène. Il a notamment gagné la Coupe de France juniors des moins de 81 kilos en décembre dernier.

Une nouvelle image

« J’avais l’appréhension que Mister France soit une personne très creuse, mais ce soir tout le monde est profond et a une histoire. L’image que je m’en faisais a complètement changé », a déclaré le vainqueur.

Eloy Pechier a devancé Cédric Tongbé, représentant de la Nouvelle-Occitanie, et le candidat normand, Alexis Vildier. Le nouveau Mister France succède ainsi à Salim Arik, qui avait été élu l’an dernier.

Moins prestigieux que Miss France

Mister France a le droit à quelques cadeaux comme sa consœur Miss France, même si le concours est bien moins doté et moins prestigieux. Eloy Pechier gagne ainsi un séjour linguistique aux Etats-Unis, une croisière et un contrat de mannequin.

