TRAVAIL La CGT a déposé 105 demandes de papiers en préfecture…

Le marché de Rungis emploie 600 travailleurs sans-papiers. - PHILIPPE LOPEZ / AFP

L.Br.

Une centaine de travailleurs sans-papiers occupent depuis 6h ce matin le centre administratif du marché de Rungis. Accompagnés par la CGT du Val-de-Marne (94), ils demandent la régularisation de tous les salariés sans-papiers travaillant sur place, selon une information de Franceinfo.

Des salariés à 80 % intérimaires

Le syndicat affirme vouloir occuper les lieux et bloquer l’activité du site jusqu’à la régularisation d’au moins 105 salariés dont le dossier va être déposé aujourd’hui en préfecture.

« On bosse ici, on vit ici, on reste ici », scandent les manifestants. Selon le syndicat, plus de 600 salariés sans-papiers, dont l’ancienneté va de six mois à cinq ans, travaillent actuellement à Rungis.

Ces travailleurs sans-papiers viennent essentiellement du Mali et du Sénégal, d’après la CGT. Œuvrant dans tous les secteurs (manutention, nettoyage, restauration…), ils sont employés, pour 80 % d’entre eux, par des agences d’intérim, et à 20 % par des entreprises implantées à Rungis.

