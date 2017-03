Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mercredi 15 mars...

François Fillon et Marc Ladreit de Lacharrière, en 2010. - WITT/SIPA

Armelle Le Goff

Les immanquables c’est quand même mieux de ne pas les manquer non ? Bref, ils sont là.

L’article le plus partagé du jour : François Fillon aurait remboursé son prêt de 50.000 euros en pleine affaire Penelope

Circulez, y a rien à voir. C’était, en substance, le message de François Fillon, la semaine dernière, après les révélations du Canard enchaîné sur l’existence d’un prêt de 50.000 euros sans intérêts et non déclaré que lui avait accordé l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière en 2013. La somme a, en effet, bien été remboursée, comme l’avait précisé l’avocat de François Fillon. Mais ce dernier ne s’est exécuté que le 27 février dernier, en pleine affaire Penelope, après avoir été entendu par les enquêteurs, affirme l’hebdomadaire satirique dans son édition du 15 mars. Plus de détails par ici.

L’article le plus lu du jour : Présidentielle : Emmanuel Macron embarrassé par les ralliements des pro-Hollande

« Il avait le sentiment qu’il était lui-même porteur du renouveau et qu’il pouvait conduire la recomposition politique. C’est donc son renoncement qui le permet… Dans la future majorité, le président jouera évidemment un rôle important. » Aïe aïe aïe, qui est donc ce monsieur qui dit à haute voix dans L’Opinion que François Hollande pourrait peser sur l’éventuel mandat d’Emmanuel Macron si celui remporte l’élection présidentielle en mai ? L’un des meilleurs amis du chef de l’Etat, l’avocat proche du PS Jean-Pierre Mignard. Le reste c’est par là.

L’article le plus à lire du jour : VIDEO. Suisse : Quand le prince William se lâche en boîte de nuit

Le prince William a été aperçu en train de se lâcher sur la piste de danse d’une discothèque de Verbier, en Suisse. Une vidéo publiée ce mardi par TMZ, montre le duc de Cambridge vers 22h30 danser les bras en l’air lors d’une soirée spéciale sur le thème des années 90. Le prince est actuellement en Suisse avec des amis pour des vacances au ski, mais sans Kate Middleton. Il ne restera cependant pas loin de son épouse bien longtemps, puisqu’il doit la retrouver dès ce vendredi à Paris. Seront-ils contents de se retrouver ?

