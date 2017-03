Société

SOCIETE A l’instar de la jeune Mélanie, qui va présenter la météo ce mardi soir sur France 2, d’autres personnes atteintes de trisomie 21 pratiquent le métier de leurs rêves…

Elle va être la première personne en situation de handicap au monde à présenter le bulletin. - Facebook/ Mélanie peut le faire

B.D., T.L. pour la vidéo

Pour Mélanie Ségard, 21 ans, un « rêve » se réalise ce mardi soir : cette jeune femme, atteinte de trisomie, va présenter la météo sur France 2 à 20 h 35.

Mélanie « porte un message : "Je suis capable dès lors qu’on me donne la possibilité, que je suis accompagnée par la société" », a souligné auprès de l’AFP Luc Gateau, le président de l’association Unapei (personnes handicapées mentales et leurs familles), qui a coordonné la campagne « Mélanie peut le faire » sur Facebook. « A 100.000 likes, je présente la météo à la TV », avait lancé la jeune femme sur le réseau social. Elle en a reçu plus de 200.000 en dix jours.

« Ces opérations emblématiques, hors normes, permettent de faire bouger les opinions », a souligné Mémona Hintermann, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Avant elle, d’autres jeunes hommes et femmes atteints de trisomie avaient pu réaliser leur rêve. Ainsi, en 2013, Laura Hayoun, 19 ans, avait présenté les titres de la matinale sur BFMTV et réalisé un entretien sur RTL. Marin Gerrier, 12 ans, avait pour sa part participé en tant que rédacteur en chef à la préparation d’une édition de Mon quotidien. Le mois dernier, Madeline Stuart, une Australienne de 20 ans, qui avait défilé à New York en septembre 2015, y a présenté sa première collection pendant la Fashion Week.

Principale cause génétique de déficit mental, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui concerne 65.000 personnes en France et quelque 60 millions dans le monde.



Mots-clés :