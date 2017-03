Société

HANDICAP Ce mardi soir, à 20h35, la jeune femme trisomique présentera la météo sur la chaîne de télévision nationale…

Elle va être la première personne en situation de handicap au monde à présenter le bulletin. - Facebook/ Mélanie peut le faire

C.P. avec AFP

« Un rêve » bientôt devenu réalité. Ce mardi soir à 20h35 sur France 2, Mélanie Ségard, 21 ans, va réaliser son souhait le plus grand : présenter la météo sur une chaîne télévision… et par la même occasion mettre en lumière le handicap intellectuel sous un jour positif, une semaine avant la journée mondiale de la trisomie 21, organisée le 21 mars.

Derrière cette opération coordonnée sur Facebook par l’association Unapei (personnes handicapées mentales et leurs familles), le message porté par Mélanie se veut simple et positif : « Je suis capable dès lors qu’on me donne la possibilité, que je suis accompagnée par la société », a résumé à l’AFP le président de l’Unapei.

Principale cause génétique de déficit mental, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui concerne 65.000 personnes en France et quelque 60 millions dans le monde.

Plus de 200.000 likes reçus en dix jours.

« A 100.000 likes, je présente la météo à la TV », avait lancé Mélanie dans une campagne sur Facebook début mars. Elle en a reçu plus de 200.000 en dix jours.

Plusieurs chaînes se sont manifestées, mais l’Unapei a préféré se concentrer sur un unique bulletin météo, ce mardi 14 mars à 20h35 sur France 2.

« Ces opérations emblématiques, hors normes, permettent de faire bouger les opinions », a souligné Mémona Hintermann, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). « Mélanie Ségard enfonce une porte. Elle a le courage de dire : je ne vous ressemble pas, et alors ? ».

