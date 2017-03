Société

SOCIAL Une manifestation nationale partira ce mercredi à 14h de la place de la République à Paris pour se diriger vers la place de la Nation...

Les pompiers du Pas-de-Calais en grève. - M.Libert / Archives 20 Minutes

G. N. avec AFP

Ils en ont ras le casque. Sept organisations syndicales de sapeurs pompiers appellent à la grève ce mercredi pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Une manifestation nationale partira à 14h de la place de la République à Paris pour se diriger vers la place de la Nation.

Les griefs des soldats du feu sont nombreux. Ils dénoncent, entre autres, « les politiques d’austérité et de restriction budgétaire », « la sur-sollicitation induite par la réduction des effectifs de sapeurs-pompiers », « la précarisation des emplois » et « les actes d’incivilité de plus en fréquents dont sont victimes les sapeurs-pompiers ».

Une audience demandée auprès de Bruno Le Roux

Selon France Bleu, « les syndicats ont demandé une audience à Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur. Ce dernier n’a pour le moment pas répondu à cette demande. »

Par ailleurs, la préfecture de police de Paris prévient qu'« à partir de 12 heures, toute circulation sera impossible à l’intérieur d’un périmètre délimité par les voies suivantes, qui demeureront, elles, libres à la circulation : rue Saint-Martin, rue Réaumur, rue de Bretagne, rue Commines, rue Oberkampf, boulevard Richard-Lenoir, boulevard Jules-Ferry, quai de Valmy, rue Léon-Jouhaux, rue Beaurepaire, rue Albert Thomas, rue de Lancry, rue René Boulanger. »

