ACTU Si jamais vous avez profité de votre week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité…

Photomontage des candidats à la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, réalisé le 21 février 2017, données en tête d'un sondage sur les intentions de vote des jeunes. - JOEL SAGET / AFP

OMG. Avec un temps pareil pour un week-end d’hiver, on espère que vous n’avez pas passé ces deux jours devant votre écran. D’autant qu’on veille pour vous : voilà le résumé de l’actu que vous auriez pu manquer.

1. Le Pen et Macron auraient-ils le même objectif ?

Le candidat « ni droite ni gauche » et son homologue de l’extrême droite auraient-ils un pacte implicite pour éliminer François Fillon ? Un intérêt commun pour assurer une place au second tout, cela ne fait en tout cas pas de doute. Et ça ne fait rire personne chez les autres candidats. On vous explique pourquoiici.

L’info en plus : A chaque jour sa révélation. Cette fois, ce sont les costumes de François Fillon qui sont pointés du doigt dans le JDD. Le candidat de la droite se serait fait offrir pour près de 50.000 euros de vêtements. C’est « une campagne de caniveau », s’est indigné le nouveau porte-parole de Fillon, Luc Chatel.

2. Grande tension entre des pays européens et la Turquie

Le président Erdogan ne voit plus que des nazis au pouvoir en Europe. Après l’Allemagne, c’est au tour des Pays-Bas d’être frappé de ce qualificatif par le meilleur manieur du point Godwin de ces dernières semaines. Les Pays-Bas ont interdit l’entrée dans le pays à deux ministres turcs alors qu’ils devaient tenir un meeting de soutien au renforcement des pouvoirs d’Erdogan samedi à Rotterdam, où vit une importante communauté turque. L’Allemagne et la Suisse ont fait de même, mais pas la France. Un meeting similaire s’est tenu à Metz ce dimanche. On vous détaille cette séquence dans cet article.

L’info en plus : Ces polémiques avec les pays européens sont « un bon coup de pub » pour Erdogan selon Alican Tayla, enseignant en relations internationales à l’université Paris 13 et spécialiste de la Turquie interrogé par 20 Minutes. Vous pouvez lire son analyse ici.

3. Les troupes irakiennes progressent dans Mossoul

Inexorablement, l’EI recule dans Mossoul. Après l’Est de la ville, c’est l’ouest qui est maintenant en passe d’être reprise. Une grande offensive a été lancée le 19 février. Un tiers de cette partie de la ville a été reprise, a indiqué ce dimanche un général irakien. Environ 2.000 djihadistes tiennent encore tête aux troupes irakiennes. Pour en savoir plus, on vous conseille de lire cet article.

L’info en plus : Des forces paramilitaires irakiennes ont annoncé samedi avoir découvert un charnier dans la prison de Badouch, près de Mossoul. Il contiendrait les corps de centaines de personnes exécutées par Daesh.

4. Une librairie bordelaise cartonne sur Instagram

Si vous êtes bordelais, vous connaissez forcément la librairie Mollat. Mais celle-ci s’est fait un nom bien au-delà de la Gironde depuis quelques semaines grâce à Instagram. Les employés ont repris le concept du « sleeveface », qui consiste à masquer une partie de son corps avec des couvertures de livre pour composer un tableau ou une photo complète. Bref, on vous laisse découvrir ces clichés ici : c’est assez bluffant.

L’info en plus : Les Sud Coréens ont des problèmes avec leur présidente et leurs voisins du Nord, mais visiblement cela ne leur suffit pas. Voilà qu’ils s’en prennent au français. Une publicité pour un yaourt provoque LE malaise du jour : ne manquez pas ça.

5. Quel PSG après la claque barcelonaise ?

Paris s’est-il remis de sa rouste de mercredi soir (6-1 contre le Barça), et de l’incroyable élimination qui en a résulté ? La réponse ce soir : les Parisiens défient Lorient, et vous pourrez suivre la rencontre sur notre site. Un match important dans la course au titre, puisque Monaco s’est imposé samedi contre Bordeaux.

L’info en plus : Le XV de France a remporté son deuxième match du tournoi des Six Nations samedi contre l’Italie. Victoire 40-18 et bonus offensif à la clé.

