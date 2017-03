Société

CORSE Une quinzaine de cocktails incendiaires avaient été jetés par des jeunes au visage masqué dans la nuit de jeudi à vendredi...

Il a reconnu avoir jeté des cocktails Molotov contre le commissariat d’Ajaccio (Corse-du-Sud) dans la nuit de jeudi à vendredi. Un jeune homme de 17 ans, qui avait été interpellé peu après les faits et mis en garde à vue, a été placé en détention provisoire samedi soir, a indiqué le procureur de la République Eric Bouillard.

Après avoir été présenté à un juge d’instruction samedi après-midi, il a été mis en examen pour dégradations en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse).

Un policier ciblé par un cocktail Molotov, sans être blessé

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une quinzaine de cocktails Molotov avaient été jetés par une dizaine de jeunes au visage masqué. Des véhicules de service et deux voitures personnelles de policiers en service avaient été endommagées. Les policiers se trouvaient à l’intérieur du commissariat lors de l’attaque. Mais l’un d’eux, qui sortait à cet instant, a été la cible d’un cocktail Molotov, sans être blessé.

L’enquête ouverte par le parquet comportait notamment le chef de « tentative de meurtre sur un fonctionnaire de police en bande organisée », mais ceci n’a pas été retenu pour la mise en examen du mineur.

« Importants dégâts » contre les véhicules et les portes du commissariat

Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, avait condamné vendredi « avec la plus grande fermeté cet acte lâche et d’une violence aveugle » et exprimé son soutien aux personnels de police. Le préfet, qui a déploré les « importants dégâts » contre les véhicules et les portes du commissariat, a quant à lui salué « le sang-froid et la réactivité des policiers visés, dont seule l’action rapide a permis de limiter l’ampleur des dégâts ».

Le commissariat d’Ajaccio avait déjà été la cible de jets de cocktails Molotov et de pierres le 17 février par des jeunes nationalistes dénonçant des interpellations effectuées précédemment.

