PUBLICITE Près de 200 plaintes ont été déposées à propos de ces visuels, montrant notamment des femmes filiformes les jambes écartées…

Capture d'écran d'un tweet dénonçant la nouvelle campagne de pub Yves Saint Laurent. - @nicolasantonini

20 Minutes avec AFP

Elles étaient jugées « dégradantes » pour l’image de la femme. Les affiches publicitaires de Saint Laurent ont été retirées, a indiqué ce vendredi l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), qui avait demandé lundi à la maison d’arrêter cette campagne publicitaire.

Les affiches ont été enlevées dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé Stéphane Martin, directeur général de l’autorité chargée de réguler la publicité, qui a reçu quelque 200 plaintes à propos de ces visuels, montrant notamment des femmes filiformes les jambes écartées.

Un retrait « rarissime »

Ce retrait pour de tels motifs est « rarissime », a indiqué Stéphane Martin, qui n’a pas le souvenir d’un tel cas de figure en sept ans à l’ARPP. Le jury de déontologie publicitaire, instance associée à l’ARPP composée de neuf personnes et présidée par deux magistrates, s’est réuni et a délibéré vendredi. Son avis sera publié lundi par l’ARPP.

Sur l’un des visuels controversés, une femme apparaît jambes écartées, en talons et collants résille. Sur l’autre, une jeune femme très maigre, sur talons aiguilles et patins à roulettes, est penchée sur un tabouret dans une position jugée explicite. Les plaintes reçues par l’autorité de la publicité portaient sur plusieurs motifs : « images dégradantes », « femmes-objets », « valorisation de l’anorexie » et même « incitation au viol », a énuméré Stéphane Martin.

Cette campagne, affichée au moment de la Fashion Week parisienne, comportait quatre visuels, répartis sur quelque 250 panneaux ainsi que des publications dans la presse magazine, selon l’ARPP.

