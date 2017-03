Société

PARIS Le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification a visiblement beaucoup apprécié la compagnie de la jeune femme…

Jean-Vincent Placé aux côtés de la starlette Nabilla. - Capture d'écran Snapchat

H. B.

C’est une rencontre improbable… Et pourtant, ils ont accroché ! Le secrétaire d’État Jean-Vincent Placé et la starlette de téléréalité Nabilla ont passé ce jeudi la soirée ensemble dans un restaurant parisien situé au Palais de Tokyo. L’ancien sénateur d’Europe-Ecologie a visiblement beaucoup apprécié la compagnie de la jeune femme, connue pour son cultissime « Non mais allô quoi ! ».

Sur une vidéo postée sur le réseau social Snapchat par le petit-ami de Nabilla, Thomas Vergara, on aperçoit le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification littéralement collé à la star de téléréalité.

« Généreuse » et « fraîche »

On entend l’homme politique lui dire qu’elle est « généreuse » et « fraîche ». « Il ne la lâche plus », explique de son côté Thomas Vergara, filmant le ministre tenir fermement le bras de sa compagne. Il lui aurait même dit « je te kiff » [sic], peut-on lire en légende.

La star de téléréalité a rebondi ce vendredi sur cette soirée en postant un tweet, parlant du « président chinois » avec le drapeau du Japon. Sa manière à elle de faire le buzz…

Le président chinois 👍🏻 good party 🇯🇵 pic.twitter.com/v2BzoXgwJW — Nabilla Benattia (@Nabilla) March 10, 2017

