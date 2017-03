Société

ENTRAIDE En 2016, plus de 7.300 tonnes de denrées avaient été récoltées...

Distribution de produits de premiere necessite avec l'association des Restos du coeur dans un local aux Arenes a Toulouse. - Alexandre GELEBART/20MINUTES

C. Ape.

Ce vendredi marque le début de la grande collecte nationale des Restos du cœur, qui se poursuivra samedi, ont-ils annoncé via leur compte Twitter.

Tous solidaires : grande Collecte Nationale des Restos du Cœur les 10 & 11 mars prochain! #OnCompteSurVoushttps://t.co/EUFPIUcEce pic.twitter.com/ZO8bIDFlUz — Les Restos Du Coeur (@restosducoeur) March 7, 2017

Les 71.000 bénévoles des Restos, mais aussi plusieurs milliers d’autres le temps de la collecte, seront présents dans plus de 6.000 grandes surfaces pour récolter conserves de légumes, de viandes ou de poissons, plats cuisinés, produits pour bébé ou produits d’hygiène…

7,5 millions de repas espérés

L’objectif est une nouvelle fois de venir en aide aux plus démunis. Les Restos espèrent ainsi récolter 7.500 tonnes de denrées, soit 7,5 millions de repas.

En 2016, plus de 7.300 tonnes de denrées, soit plus de 7 millions de repas, avaient été récoltées et distribuées par les 2.112 centres Restos présents en France. Les distributions de paniers repas permettent aux personnes accueillies par les Restos de préparer quotidiennement un repas complet et équilibré pour les membres de leur famille.

