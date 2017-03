Société

Emmanuel Macron - ERIC FEFERBERG / AFP

M.B.

L’article le plus lu du jour : Nolan, le jeune homme qui avait giflé Manuel Valls, annonce sa candidature

Nolan Lapie refait parler de lui. Près de deux mois après avoir giflé Manuel Valls lors d’un déplacement de l’ancien Premier ministre à Lamballe, le jeune homme de 18 ans vient d’annoncer sur sa page Facebook qu’il était candidat à l’élection présidentielle.

« Ma volonté, par cet acte, est de dénoncer les dérives actuelles mais surtout de proposer un programme devant nous permettre à tous de construire un avenir meilleur », indique le jeune Breton, « fier ses racines », dans une vidéo publiée sur YouTube. Dans sa démarche, Nolan Lapie a reçu le soutien de l’humoriste controversé Dieudonné.

L’article le plus partagé du jour : «C’est clair que je fais faute sur Di Maria », Paris s’est salement fait voler par l’arbitre contre le Barça

C’est une situation horrible. Parce qu’on voit venir de très loin les anti-parisiens, les non-connaisseurs, les trolls nous expliquer que quand on prend 6-1, on ferait mieux se fermer sa gueule et de faire profil bas. Et c’est totalement vrai. Paris est passé complètement à côté de son match, c’est pas faute de l’avoir dit une bonne vingtaine de fois depuis le coup de sifflet final. Il n’empêche, on se sent obligé de le crier haut et fort :

PARIS S’EST FAIT SALEMENT VOLER PAR L’ARBITRAGE CONTRE BARCELONE !!!

On vous explique tout ça dans cet article.

L’article de la rédaction du jour : Comment aider les aidants à concilier vie active et soutien d’un proche

Garde malade et chef d’entreprise, une double casquette ardue à porter. Jacques, 63 ans, à la tête d’une dizaine de commerces dans le Gard, s’occupe depuis cinq ans de sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Rendez-vous médicaux, garde, soins, adaptation aux stades de la maladie… La montagne de contraintes que la maladie d’Alzheimer impose aux aidants leur interdit parfois de travailler. Ou les épuise. Or, la France compte aujourd’hui 900.000 malades… et 2 millions d’aidants.

Ce jeudi, l’association France Alzheimer a soufflé aux candidats à l’élection présidentielle 23 propositions pour que cette maladie ne soit pas oubliée dans cette campagne sous le titre : « Tous candidats à la maladie ». Elle propose notamment un meilleur accompagnement des aidants qui travaillent.

C’est un secret de polichinelle, un certain nombre de députés du Parti socialiste se tâtent pour rejoindre Emmanuel Macron, mieux placé dans les sondages que le candidat officiel du PS, Benoît Hamon. Le problème de ces nouveaux frondeurs socialistes, c’est la coordination. Faut-il se déclarer « en marche » chacun de son côté ou collectivement ? Et visiblement, la réponse à la question est très compliquée.

