Société

ILE-DE-FRANCE Les gardes à vue de 54 jeunes ont été prolongées ce mercredi, au lendemain de leurs interpellations pour des faits de violences…

Illustration de la police. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

H. B. avec AFP

Les heurts survenus mardi à proximité de trois lycées de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ont pris ce mercredi une tournure politique. Valérie Pécresse a annoncé que la région Ile-de-France allait porter plainte, révèle BFMTV.

La présidente de la région Ile-de-France, qui s’est rendue sur les lieux ce mercredi après-midi et a constaté les dégâts chiffrés à 70.000 euros [35.000 pour le lycée Suger et 35.000 pour le lycée Bartholdi] a condamné dans un communiqué des violences et dégradations « inacceptables ».

Je condamne fermement les violences et les dégradations dans les lycées de Seine-Saint-Denis et demande des sanctions exemplaires #LycéesIDF pic.twitter.com/IcfWB6bSDT — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 8, 2017

Rappelant que la région avait investi « près de 15 millions d’euros » pour la sécurisation des lycées, elle a « renouvelé » sa demande au ministre de l’Intérieur « de protéger les abords des lycées franciliens, qui depuis plusieurs semaines sont le théâtre d’incidents violents ».

Cazeneuve accuse le FN d'« exploiter » des heurts « à des fins électorales »

De son côté, Bernard Cazeneuve a accusé ce mercredi le Front national d'« exploiter » à des « fins électorales » les violences au lycée Suger de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), assurant que le gouvernement ferait preuve d'« une fermeté totale à l’égard de ceux qui s’en prennent à l’ordre public ».

Rappelant que « 55 » personnes avaient été placées en garde à vue après ces « violences inacceptables » mardi, le chef du gouvernement met en garde dans un communiqué « ceux qui cherchent à exploiter ces violences à des fins électorales ». « Ils n’ont comme objectif ni la justice ni l’ordre, mais au contraire de provoquer et d’entretenir le désordre » et « ils ne rendent pas service à notre pays », a ajouté le Premier ministre, faisant allusion aux reproches formulés par Marine Le Pen.

>> A lire aussi : Heurts près d'un lycée à Saint-Denis, 55 jeunes placés en garde à vue

« Comme d’ordinaire, le gouvernement s’est contenté d’une réaction minimale, par la voix de la ministre de l’Éducation nationale », avait estimé la présidente du Front National dans un communiqué, ajoutant que « le Premier ministre est sans doute trop occupé à faire campagne contre ma candidature pour se soucier de ce qui se produit dans le pays ! ».

Mots-clés :