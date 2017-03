Société

ROUTES Sur les douze derniers mois, le nombre de décès enregistrés est « à la baisse », selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière…

Illustration sécurité routière. - S. ORTOLA / 20 MINUTES

20 Minutes avec AFP

Bonne nouvelle sur le front de la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes de France a baissé de 22,8 % en février avec 203 personnes tuées, soit 60 de moins qu’en février 2016, a annoncé ce mercredi la Sécurité routière.

[Communiqué]Très forte baisse du nombre de morts sur les routes en février 2017 (-22,8%) par rapport à février 2016 ➡https://t.co/ro00mC5Grf — Sécurité routière (@RoutePlusSure) March 8, 2017

Avec ce net recul, le nombre de décès enregistrés sur les douze derniers mois est également « orienté à la baisse » (3.430 morts, soit -1 %), ajoute l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans son communiqué.

Le nombre de personnes hospitalisées en légère hausse

En février, le nombre d’accidents est en recul de 2,9 % (3.822 contre 3.936 un an plus tôt) ainsi que celui des victimes tuées ou blessées (-1,5 %, 4.999 contre 5.075). Seul le nombre de personnes hospitalisées est en légère hausse (+0,2 %), avec quatre hospitalisations de plus qu’au même mois l’an dernier.

>> A lire aussi : La nouvelle campagne de prévention donne la parole aux gendarmes

« Alors que la France connaît des épisodes météorologiques difficiles, plus que jamais, chaque usager doit faire preuve de la plus grande vigilance, adapter sa conduite et respecter scrupuleusement le code de la route ainsi que les consignes diffusées par les autorités », rappelle la Sécurité routière.

La France a connu en 2016 sa troisième année consécutive de hausse de la mortalité routière (3.469 personnes tuées, +0,2 %), ce qui n’était plus arrivé depuis 1972.

Mots-clés :