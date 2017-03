Société

QUIZ. Ce mercredi, c'est la 40e journée internationale des droits des femmes. Notre quiz revient sur ce combat d'actualité en dates historiques...

Pour l'égalité hommes/femmes, la lutte continue - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Tristan Lescot

L’anniversaire risque de ne pas être tout à fait à la fête. Pour cette 40e édition de la journée internationale des droits des femmes, le constat est cruel : le combat pour l'égalité salariale et l'accès aux droits est loin d’être gagné. Manifestations, appel à la grève, divers mouvements se mobilisent pour rappeler cette triste vérité, dénoncer les violences à l’encontre des femmes et imaginer un futur plus juste. Répondez à notre quiz pour parcourir le chemin de cette lutte pour l'instant inachevée.

