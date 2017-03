Société

Un serment d'Hippocrate bafoué? Un médecin anesthésiste soupçonné d'avoir volontairement empoisonné sept patients entre 2008 et 2017, dont deux mortellement. Cet homme de 45 ans a été mis en examen pour «empoisonnements avec préméditation» sur sept patients âgés de 37 à 53 ans, opérés dans deux cliniques de Besançon, a indiqué à l'AFP la vice-procureure de Besançon Christine De Curraize.

Le praticien a été placé sous contrôle judiciaire dans la nuit de lundi à mardi, avec interdiction d'exercer sa profession et l'obligation de verser une caution de 60.000 euros, a confirmé à l'AFP son avocat, Me Randall Schwerdorffer. «Mon client conteste fondamentalement tout empoisonnement que ce soit. Il dit passer sa vie à réanimer les gens, pas à les tuer. Il est dans l'incompréhension totale des accusations portées à son encontre», affirme l'avocat.

«Doses létales»

Selon l'enquête en cours, les sept victimes présumées - quatre femmes et trois hommes - ont reçu au cours de leurs opérations des «doses létales de substances» -dont la nature n'a pas été précisée- qui ont provoqué un arrêt cardiaque, a précisé la vice-procureure. Deux d'entre elles n'ont pas pu être réanimées: un homme de 53 ans décédé en 2008 pendant une opération des reins, et une femme de 51 ans décédée en 2016 au cours d'une opération pour une fracture.

Ces empoisonnements présumés ont touché des patients «qui n'avaient pas de prédispositions particulières», a ajouté la magistrate. Ils se sont déroulés entre 2008 et janvier 2017 lors d'opérations à la Clinique Saint-Vincent de Besançon, où exerçait jusqu'à présent le praticien, et à la Polyclinique de Franche-Comté. Ce médecin est reconnu dans le milieu médical bisontin pour ses qualités professionnelles, notamment techniques.

«Professionnel archi-reconnu», selon son avocat

«C'est un professionnel archi-reconnu, de grande qualité, qui pratique 2.000 anesthésies par an, et dont le métier est plus qu'un métier, c'est une passion», souligne Me Schwerdorffer qui dénonce une «accusation ahurissante et fragile».

D'après les investigations de la police judiciaire, «nous avons des indices graves et concordants» qui permettent de «présupposer l'administration volontaire de substances mortelles, il s'agit de faits gravissimes», a dit la vice-procureure. «L'enquête se poursuit pour établir les faits», a noté la magistrate qui avait requis le placement en détention provisoire de l'anesthésiste. Le crime d'empoisonnement avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

