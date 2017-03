20 Minutes avec AFP

C’est une bonne nouvelle pour PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën et DS. La 3008, 4x4 urbain du constructeur français Peugeot, s’est vu décerner ce lundi le titre de voiture européenne de l’année, à la veille de l’ouverture à la presse de la 87e édition du Salon de l’automobile de Genève.

🔝 The #SUVPeugeot3008, from which the @peugeotsport racing beast #3008DKR took its inspiration, has been elected #CarOfTheYear2017! #COTY pic.twitter.com/QQSC0FTbFL