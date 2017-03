Société

METEO Dix-neuf départements sont encore en vigilance orange pour « vents violents »…

Météo-France a placé de nombreux départements en vigilance orange, notamment en raison de vents violents. - MIGUEL RIOPA / AFP

H. B. avec AFP

Les vents violents qui soufflent sur une partie de la France ont provoqué la mort de deux personnes. Un chauffeur a été tué après la chute d’un arbre sur son camion dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce département du sud était en vigilance jaune pour vents violents lundi en fin de journée, alors que 11 autres départements étaient en vigilance orange.

Et en Dordogne, un automobiliste a été tué par la chute d’un arbre près de Périgueux dans l’après-midi, a indiqué la préfecture de Dordogne, confirmant une information de Sud-Ouest.

La tempête Zeus, qui sévit également sur la façade ouest du territoire, a aussi grièvement blessé trois lycéens en raison de la chute d’un arbre. Les trois jeunes, âgés de 17 ans pour deux d’entre eux et de 18 ans pour le troisième, sont « polytraumatisés », a indiqué la préfecture du Finistère, précisant que leurs jours n’étaient pas en danger.

Plus de 600.000 foyers privés d’électricité

Plus de 600.000 foyers étaient par ailleurs privés d’électricité lundi en fin de journée à la suite du passage de la tempête Zeus, du jamais-vu depuis la tempête de 1999, a indiqué un porte-parole d’Enedis. « En nombre de coupures sur une seule et même tempête, c’est la première fois depuis 1999 » qu’il y a autant de foyers privés de courant, surtout en Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes, a affirmé ce porte-parole. En 1999, il y avait eu 3 millions de foyers privés de courant.

