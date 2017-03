Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce lundi 6 mars...

Les gendarmes recherchent des éléments liés à l'affaire Troadec dans les environs de Dirinon (Finistère). - F.Tanneau/AFP

Armelle Le Goff

Hey, hey, mais ne serait-ce pas l’heure des immanquables ?

La mystérieuse affaire de la disparition de la famille Troadec à Orvault trouve son épilogue ce lundi. Placé en garde à vue, l’ex beau-frère de Pascal Troadec a en effet avoué aux enquêteurs qu’il avait tué les quatre membres de la famille. Ce qu’il faut savoir, dans l’attente de la conférence de presse du procureur en fin d’après-midi. Entre-temps il y a eu la conférence du procureur de la République, dont le bilan est à retrouver ici.

L’article le plus partagé du jour : Affaire Fillon : Les revenus de Penelope Fillon, « un complément de rémunération » pour Stefanini

Patrick Stefanini a mis les pieds dans le plat. L’ex-directeur de la campagne de François Fillon a fait une déclaration pour le moins surprenante ce lundi matin sur Europe 1. S’exprimant sur l’affaire des emplois supposés fictifs de Penelope Fillon, Patrick Stefanini a tout simplement évoqué des « compléments de revenu des parlementaires ». Des propos abondamment repris sur les réseaux sociaux et qui font aujourd’hui polémique. « Ce dont est victime François Fillon, c’est un système qui a été mis en place, il y a des années, et qui consiste à rémunérer ou à accorder des compléments de revenu aux parlementaires à travers le système des collaborateurs », a déclaré sur Europe 1 l’ancien membre de l’équipe de campagne de François Fillon. In extenso, c’est par là.

L’article à lire du jour : Affaire Fillon : Qui est Vincent Chriqui, chargé de sauver le soldat Fillon ?

Il débarque en pleine tempête. Mais le défi ne semble pas lui faire peur. Vincent Chriqui, le maire de Bourgoin-Jallieu (depuis 2014), en Isère, est devenu dimanche le nouveau directeur de campagne de François Fillon, après la démission de Patrick Stefanini. Sa mission désormais : le sortir de la tourmente. Qui est-il ? Pour le savoir c’est là.

