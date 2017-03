Société

EDUCATION Les parents et les enseignants sont à la recherche de livres accessibles qui répondent aux questions des enfants sur le fonctionnement de nos institutions…

Delphine Bancaud

Dans les rayons jeunesse des librairies, c’est la déferlante. Année électorale oblige, depuis le mois de janvier, plusieurs ouvrages décryptant le système politique français paraissent ou vont paraître ces jours-ci : La démocratie en BD*, Les présidents de la République, Léa veut voter, Les valeurs de la République expliquées aux enfants, Le président, C’est quoi la politique, Les élections, Le président de la République…

Sensibiliser les enfants à la démocratie et aux notions qui s’y attachent en BD ! https://t.co/UG5uRIb9Y4 #EMC @CastermanJ pic.twitter.com/1WqGiFuvXy — M. Utéza (@orbe250) January 7, 2017

« En 2012, les éditeurs jeunesse avaient déjà sorti beaucoup d’ouvrages sur les élections, le vote, les présidents… C’est encore le cas à l’occasion de cettecampagne électorale, mais le champ des thématiques abordées est plus large. Il y a à la fois des ouvrages sur le système électoral, la démocratie, les valeurs de la république… », constate Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre jeunesse en Seine-Saint-Denis. Et certains ouvrages peuvent déjà se targuer de faire un carton. C’est le cas, par exemple, de La démocratie en BD*, paru en janvier. Ce livre raconte l’histoire de Max et Nadia, élèves de 6e qui à l’occasion de l’élection des délégués de classe, vont enquêter sur le système électoral tout court. « Il s’est déjà écoulé à 8.365 exemplaires, ce qui est un excellent chiffre pour ce type d’ouvrage. Et le livre est en réassort constant », indique un porte-parole des éditions Casterman à 20 Minutes.

« Simples sans être simplistes »

La première édition de l’ouvrage Les présidents de la République*, publié chez Actes Sud, a aussi connu un grand succès avec 4.000 exemplaires vendus. Ces biographies romancées des présidents utilisant un ton humoristique, ont en effet beaucoup plu aux parents et aux enfants. Si bien que la deuxième édition paraît cette semaine.

Le succès de ces libres s’explique d’abord par les coups de cœur qu’ils inspirent aux libraires, qui leur réservent une place de choix dans les rayons. « Les présidents de la République, La démocratie en BD et Les valeurs de la République expliquées aux enfants fonctionnent bien chez nous et nous les mettons d’ailleurs en valeur sur une table du rayon jeunesse », souligne Agnès Depres, libraire à La griffe noire (Saint-Maur-des-Fossés). Des titres qui rencontrent le même succès à la librairie Les traversées (Paris) : « j’en vends chaque semaine et c’est prévu que cela dure pendant toute la campagne électorale », précise le libraire Ludovic Deplanque.

Présidentielle 2017 : les enfants aussi suivent la course à l'Elysée https://t.co/UVXf2urpN9 — LeParisien Politique (@leParisien_pol) March 6, 2017

Et s’ils se vendent si bien, c’est parce que ces livres répondent à une demande des parents, souligne Sylvie Vassallo : « Les enfants sont questionnés par l’actualité politique et les parents ne savent pas toujours leur expliquer simplement le fonctionnement des institutions. Ces ouvrages leur apportent justement des éléments d’information et de réflexion simples sans être simplistes qui permettent aux enfants de comprendre ce qui se joue auprès d’eux », explique-t-elle. Un intêret souligné aussi par le sondage Ipsos pour Squla paru ce lundi qui montre que 92 % des enfants de 6-12 ans entendent régulièrement parler de l’élection présidentielle à la maison et que 30 % disent s’y intéresser.

Des supports pédagogiques pour les enseignants

La qualité de ces ouvrages sur le fond et sur la forme explique aussi l’engouement qu’ils suscitent. « Beaucoup de ces livres sont des bandes dessinées ou comprennent moults illustrations, ce qui aide les enfants à entrer plus facilement dans le sujet », souligne Sylvie Vassalo. « Et ils sont suffisamment concrets pour faire comprendre aux enfants les conséquences du processus de décision politique dans leur vie », souligne Luce Perrot, présidente de l’association Lire la Politique. Et si à l’origine ces livres sont destinés aux enfants, force est de constater qu’ils servent aussi aux parents, comme le constate Luce Perot : « C’est un bon moyen pour eux de réviser leurs bases ! ».

Mais ce n’est pas tout : « Ces ouvrages servent aussi de supports pédagogiques aux enseignants pour leur cours d’éducation morale et civique », poursuit Luce Perrot. « Beaucoup d’enseignants nous demandent régulièrement de leur conseiller des ouvrages relatifs à la citoyenneté et la démocratie », confirme Mina Bouland, responsable de la commission jeunesse à l’Association des bibliothécaires de France.

Et cet intérêt pour les ouvrages politiques destinés aux enfants risque encore de prospérer au cours de la campagne, prédit Luce Perot : « car elle est tellement spéciale et pleine de surprises que les enfants qui y étaient au départ indifférents, sont progressivement amenés à s’y plonger », estime Luce Perrot.

*La démocratie en BD, Nathalie Loiseau, Casterman, 12,50 euros. Les présidents de la République, Jean-Christophe Mazurie et Vincent Cuvellier, Actes Sud, 12 euros. Léa veut voter, Nathalie Dargent, Yannick Thomé, Milan, 5,90 euros. Les valeurs de la République expliquées aux enfants, ouvrage collectif, éditions Paly Bac. Le président, Stéphanie Ledu et Pascal Baltzer, Milan, 7,40 euros. C'est quoi la politique, Jacques Azam, Milan, 7,90 euros. Les élections, de Sylvie Baussier et Maud Riemann, Nathan, 6,95 euros. Le président de la République, Pascale Hédelin et Vincent Sorel, 8,90 euros.

