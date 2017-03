Société

INTEMPERIES Trente-et-un départements de l’ouest, du centre, du centre-est et du sud ont été placés en alerte orange pour vents violents et vagues-submersion…

Une grosse grosse grosse vague - FRED TANNEAU / AFP

20 Minutes avec AFP

C’est toute la diagonale allant de la Bretagne à la Corse, en passant par le centre du pays, qui est frappée par la tempête Zeus. Trente-et-un départements de l’ouest, du centre, du centre-est et du sud ont été placés en alerte orange pour vents violents et vagues-submersion, a annoncé ce lundi matin Météo France.

Les Alpes-Maritimes, la Dordogne, la Gironde et le Var rejoignent ce lundi en fin de matinée les 27 départements déjà placés en vigilance en début de journée. Jusqu'ici l'alerte concernait l'Allier, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, le Rhône, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Une tempête arrivée avec un peu d’avance

La fin de l’événement est prévue mardi 7 mars à 10 h 00. « La tempête est arrivée un peu plus tôt que prévue », indique Météo France dans son bulletin de 06 h 00.

« Les vents vont se renforcer très rapidement ce matin à l’approche de la dépression. Des rafales d’ouest tournant nord-ouest de l’ordre de 110 à 120 km/h sont attendues dans les terres en Bretagne et Pays de la Loire, voire 130 km/h sur l’ouest de la Bretagne (Finistère et ouest Côtes d’Armor/Morbihan) et jusqu’à 140 à 150 km/h localement sur les points exposés du littoral nord de la Bretagne », annoncent les prévisionnistes.

Des rafales jusqu’à 120 km/h

« Ces vents tempétueux gagneront ensuite progressivement vers le Massif central avec des rafales souvent comprises entre 100 et 110 km/h, ponctuellement 120 km/h. En montagne, au niveau des stations d’altitude, ces valeurs pourront être dépassées. La tempête gagnera ensuite la Corse lundi soir avec des rafales particulièrement violentes aux extrémités de l’île. Le vent sera également très fort en altitude dans les Alpes avec des chutes de neige conséquentes », selon Météo France.

Enfin, prévient l’institut : « cette tempête occasionnera de fortes vagues sur le littoral atlantique (vigilance jaune vagues-submersion sur le littoral du Finistère et de la Vendée) et de la façade occidentale de la Corse (en vigilance orange) ».

