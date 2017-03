Société

ACTU Si vous avez profité de votre week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité…

Le candidat LR à la présidentielle François Fillon parmi ses soutiens à un rassemblement place du Trocadéro à Paris le 5 mars 2017 - Christophe Ena/AP/SIPA

Laurent Bainier

Si la Nasa a mis des années pour trouver de l’eau sur Mars, il ne nous a fallu, de notre côté, que quelques jours pour trouver de l’eau en mars. Ce week-end pluvieux sur la majorité du pays, vous l’avez passé loin de l’info ? Voici un rattrapage en cinq points.

1. Fillon au Trocadéro

Il s’exprimera ce dimanche soir dans le JT de France 2 mais avant cela, c’est à ses soutiens que François Fillon a adressé son discours. Place du Trocadéro à Paris, agitant des drapeaux tricolores entre leurs parapluies, ils étaient 35.000 à 40.000 selon la police, 200.000 selon les organisateurs, a être venu écouter ce que l’on a présenté tout le week-end comme un baroud d’honneur. A peine le discours fini, le candidat a remercié ses partisans, leur rendant hommage pour leur opiniâtreté.

Merci à vous qui ne baisserez jamais les bras, à vous qui avez su braver les injonctions. Hommage à vous les militants de la France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/6q4Sh3jxey — François Fillon (@FrancoisFillon) March 5, 2017

L’Info en plus : C’est un autre cliché de foule qui a enflammé la toile. Posté par un compte pro-Fillon sur Twitter, on y voyait une foule immense, accompagnée du message : « Pari déjà gagné pour Fillon… » Problème, l’image date du 1er mai 2012 et a été prise lors d’un meeting de Nicolas Sarkozy.

2. A Orvault, on suit la « piste externe »

Plus de deux semaines après leur disparition à Orvault, près de Nantes, Pascal, Brigitte et leurs enfants Sébastien et Charlotte Troadec restent introuvables. Tandis que l’enquête semblait piétiner, le procureur a annoncé ce dimanche que deux personnes avaient été placées en garde-à-vue dans cette affaire. D’après nos confrères, il s’agirait de la sœur et du beau-frère de Pascal Troadec, dont des traces de passage auraient été trouvées dans la maison ou la voiture de la famille.

L’info en plus : Si depuis deux semaines, les médias passent en revue la vie de chaque membre du foyer Troadec à la recherche d’une explication, les enquêteurs eux continuent également à fouiller la piste d’une « intervention extérieure ». Notre rédaction nantaise fait le point.

3. Trump accuse Obama

On ne sait pas vraiment s’il y a eu écoute, mais on peut affirmer qu’ils ne s’entendent plus. Donald Trump a accusé samedi son prédécesseur à la Maison Blanche de l’avoir placé sur écoute pendant la campagne présidentielle. Comme souvent avec Potus, la déclaration s’est faite sur Twitter. Sur le même réseau, l’ancien porte-parole d’Obama a immédiatement répliqué d’un péremptoire « Obama n’a jamais ordonné la surveillance de Trump ni d’aucun citoyen américain ». Personne n’a, à ce stade, apporté le moindre début de preuve mais Trump a demandé au Congrès d’enquêter. A suivre…

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

L’Info en plus : Et Hillary, dans tout ça ? La candidate malheureuse anime elle aussi Twitter, à son corps défendant. C’est une photo d’elle prise dans un avion qui fait rire la toile. On l’y voit regarder avec intérêt un article d’USA Today. De quoi parle l’article ? Vous le saurez en cliquant ici (gnark gnark).

4. Mort d’une figure de la télé française

Son nom ne disait plus grand-chose aux jeunes générations. Mais pour celles et ceux qui ont connu la télé et la radio dans les années 1960 et 1970, il restait mythique. Jean-Christophe Averty est décédé samedi à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille à l’AFP. Précurseur du clip, il a mis en image de grands chanteurs comme Yves Montand, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou Juliette Gréco. Il a signé plus de cinq cents émissions souvent novatrices.

L’info en plus : Il y a un mois, à l’occasion de la diffusion d’un documentaire qui lui était consacré, notre service Culture s’était penché sur le style Averty avec une mission ambitieuse. Expliquer sa patte à la génération Beyoncé. Note aux âmes sensibles : dans cet article, on compare Marcel Amont aux Daft Punk (et vice-versa).

5. Martin en Corée

En France, il est devenu la meilleure raison d’aimer l’hiver. Martin Fourcade a encore frappé fort ce week-end, à Pyeongchang, sur les terres des prochains Jeux olympiques d’hiver. Vendredi, il décrochait son sixième gros globe de cristal consécutif grâce à une troisième place au sprint. Samedi, il égalait le record de victoires en une saison détenu par Ole Einar Bjøerndalen grâce à son 12e succès de l’année. Et dimanche, il remportait avec ses compères le dernier relais de la saison. Un week-end sympa, quoi…

L’info en plus : Quand on a fait le tour du monde, on n’a plus qu’à recommencer, prévenait Pierre Barouh. Quand on est champion du monde de biathlon aussi. Encore et encore, jusqu’à atteindre les stats délirantes du dieu de la discipline, le Norvégien Bjøerndalen. Notre service des sports a fait le point sur les records que Fourcade doit encore aller chercher. Ça nous promet une belle année 2018.

Mots-clés :