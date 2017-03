Société

TRANSPORT Une affirmation contestée par la compagnie...

Illustration d'un avion Hop d'Air France, ici sur le tarmac de l'aéroport de Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

20 Minutes avec AFP

Ils sont soupçonnés d’avoir « triché sur leurs congés » via leurs heures de délégation. Le Parisien affirme ce samedi qu’en « dissimul (ant) des jours de congé en heures de délégations syndicales », assimilées à du temps travaillé, une quinzaine de pilotes de la filiale d' Air France Hop !, membres du SNPL, auraient bénéficié d’heures supplémentaires, « jusqu’à 12 jours de rémunération supplémentaire par mois sans effectuer un vol de plus ».

La « triche » aurait coûté 5 millions d’euros par an

La « triche » aurait coûté 5 millions d’euros par an à la compagnie assurant les vols régionaux, selon le quotidien. Une affirmation contestée par la compagnie, qui évoque auprès de l’AFP un système « financièrement neutre ». « Ce système est une souplesse introduite pour que les pilotes qui avaient déjà leurs plannings de vols établis puissent poser leurs journées de délégation sur des journées off », explique un porte-parole.

>> A lire aussi: Air France va lancer une compagnie de long et moyen-courriers moins chers

Interrogé par Le Parisien, Armand Simon, président du SNPL de Hop !, affirme que la direction de la compagnie a « imposé » ce système et évoque « une erreur d’interprétation ». « Cette affaire est montée de toutes pièces pour porter un coup à mon syndicat », dit-il, assurant qu’il « ne gagne pas plus que ses collègues ».

Des sanctions imminentes ?

Le système mis en place « depuis 2011 au moins » au sein de Régional, l’une des trois compagnies ayant fusionné en 2013 pour donner naissance à Hop ! (avec Brit’Air et Airlinair), a perduré jusqu’à fin 2016, selon Le Parisien. Les pilotes concernés ont été entendus le 7 février par le conseil de discipline du SNPL, syndicat majoritaire, et des sanctions seraient imminentes, précise le quotidien. Sollicités, les responsables du SNPL au niveau national et au sein de la compagnie n’ont pas répondu.

A la tête d’une flotte d’une centaine d’appareils, Hop ! est né en 2013 de la fusion des trois compagnies de transport régional d’Air France (Brit’Air, Régional et Airlinair).

Mots-clés :