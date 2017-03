Société

PALMARES La capitale conserve sa place de championne de France avec un taux d’infidélité de 18,2% et une augmentation de 3,8% par rapport à 2015...

Un couple en juillet 2015 à Paris - LUDOVIC MARIN AFP

20 Minutes avec agence

Plus d’un Français sur deux (55 %) et près d’une Française sur trois (32 %) ont déjà admis avoir été infidèles et ils se pourraient bien que ces coutumiers de l’aventure extraconjugale habitent Paris, Lille ou Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu’il s’avère que ce trio constitue le podium du palmarès des villes de France où la population est la plus infidèle (lire en encadré).

Avec un taux d'infidélité de 18,2%, @Paris est la ville la plus infidèle de France ! Tout le classement ici : https://t.co/uFqEAXoj73 pic.twitter.com/8y8cZQxK4p — Gleeden (@Gleeden) March 2, 2017

Lyon passe de la 10e à la 6e place

Publié ce jeudi par le site controversé Gleeden, spécialisé en rencontres extraconjugales, ce classement voit donc Paris devenir une nouvelle fois la capitale des tromperies puisque le taux d’infidélité y serait de 18,2 %, soit un bond de 3,8 % en un an. Lille (16,9 %) et Bordeaux (16,1 %) se suivent de près et complètent le trio de championnes

Enfin, la grande ville de Lyon effectue une belle remontée dans le classement 2016 et passe de la 10e à la 6e place avec un taux d’infidélité de 13,6 % et une augmentation de 3,2 % par rapport à 2015.

Evry, Caen ou Melun se défendent bien

A noter que Versailles (Yvelines) et Melun (Seine-et-Marne) ferment le Top 5. Melun constituant d’ailleurs une sérieuse exception à la règle qui veut que les villes à la population importante soient traditionnellement très présentes dans le haut du palmarès.

Avec beaucoup d’ironie, Gleeden félicite ainsi les autres communes qui se distinguent par un taux d’infidélité supérieur à 10 % malgré un nombre d’habitants ne dépassant pas 60.000. Chapeau bas donc à Evry qui se classe 10e, à Caen (14e) ou encore a Chambéry (15e).

Classement effectué à partir du nombre d’inscrits par ville sur Gleeden.com constaté en février 2017 par rapport au nombre d’habitants par ville selon le dernier recensement Insee.

