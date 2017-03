Société

Les enquêteurs multiplient les recherches à Dirinon, près de Brest (Finistère). - F.Tanneau/AFP

Un manuel scolaire du père de la famille Troadec, disparue depuis deux semaines, a été retrouvé jeudi près de l’endroit où la carte Vitale de sa fille avait été découverte la veille, et un drap a aussi été trouvé dans la zone de recherche dans le Finistère, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

« Un livre scolaire au nom de Pascal Troadec a été retrouvé à 2 km de l’endroit où ont été découverts la veille la carte Vitale de la fille et un pantalon, et un drap a également été saisi dans le secteur de recherche », a déclaré une source proche de l’enquête. Une carte bancaire a également été retrouvée mercredi avec le pantalon, a-t-on indiqué de même source, sans préciser le nom du détenteur de cette carte.

Le mystère s’épaissit

Les recherches dans le secteur de Dirinon (Finistère), près de Brest, d’où est originaire la famille Troadec, ont repris jeudi dans un périmètre de 7 km2, plus large que la veille, avant d’être stoppées à la tombée de la nuit. Les recherches reprendront vendredi avec essentiellement la brigade nautique et des plongeurs.

Jeudi dans la matinée, les enquêteurs ont retrouvé la voiture du fils Troadec, vide de tout occupant, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Elle était garée parmi d’autres véhicules sur le parking d’une église, près de la zone portuaire, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Mais quelque 260 kilomètres séparent Dirinon de Saint-Nazaire et le mystère de la disparition de la famille Troadec s’épaissit encore un peu plus pour les enquêteurs. Ces derniers effectuent leurs investigations dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X pour « homicides volontaires, enlèvements et séquestrations ».

