Société

JUSTICE Juges d’instruction, procureurs ou présidents de tribunaux estiment qu’un « nouveau cap » a été franchi au lendemain de la conférence de presse de François Fillon…

Un juge en robe avant une cérémonie de prestation de serment le 2 février 2006 à l'UNM à Bordeaux - Jean-Pierre Muller AFP

Helene Sergent

« Assassinat politique », « coup d’État institutionnel », justice « instrumentalisée »… Depuis deux semaines, les candidats à l’élection présidentielle, Marine Le Pen et François Fillon, multiplient les attaques à l’encontre de l’institution judiciaire. Une « atmosphère survoltée » dénoncée par plusieurs présidents de hautes juridictions dont la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris, habituellement promptes à la discrétion. Une inquiétude partagée par de nombreux magistrats.

>> A lire aussi : Présidentielle: La «trêve judiciaire», rêve ou réalité?

Une « banalisation » préoccupante

« Cela fait déjà plusieurs semaines que cette ambiance délétère s’est installée. Certes, les attaques contre les juges ne sont pas nouvelles mais là, on atteint des sommets dans cette campagne. On a franchi un cap avec des théories complotistes véhiculées par ceux qui tendent à exercer les plus hautes responsabilités », assène Sabine Orsel, présidente du tribunal de grande instance de Saint-Quentin et secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrats (USM).

[Communiqué] du premier président et du procureur général de la @Courdecassation, présidents du CSM https://t.co/0CBkxnQPKx pic.twitter.com/DIUvf3TFvX — Cour de cassation (@Courdecassation) March 1, 2017

#Justice Après les 2 + hauts magistrats,les chefs de la Cour d'Appel de #Paris réagissent à leur tour aux accusations de François #Fillon pic.twitter.com/awknEA6Hb2 — Laurence (@laurencebarbry) March 2, 2017

Le devoir de réserve impose de retweeter les avis des autorités mais😡..

Toujours fiers d être magistrats au service de nos concitoyens. — Tgi de Reims (@TgiReims) March 1, 2017

« Nous sommes habitués et nous essayons de garder la tête froide. En réalité la justice est plus solide que François Fillon et s’en remettra plus vite que le candidat », relativise un juge d’instruction parisien. « En revanche, ce qui m’interpelle, c’est l’appel à manifester dimanche. Quand on commence à faire descendre le peuple dans la rue à la suite d’une décision de justice, ce n’est plus seulement populiste, c’est dangereux », ajoute le juge.

>> A lire aussi : Marine Le Pen demande aux juges de ne pas interférer sur la présidentielle

Un risque de « contagion »

Une critique également formulée ce jeudi, dans une tribune publiée sur le site du Figaro par l’ancien Premier ministre UMP Dominique de Villepin : « Attaquer les juges - quels que soient les défauts de la justice dans notre pays -, c’est nécessairement fragiliser l’État de droit. En appeler à la rue contre la magistrature, c’est aussi dangereux qu’irresponsable. C’est, en un mot, jouer avec les institutions ». Pour Sabine Orsel, ces attaques ont un impact non négligeable sur le travail des magistrats : « A chaque fois qu’un homme politique jette le discrédit sur la justice, nous le ressentons au quotidien. Il y a toujours un effet de contagion ».

>> A lire aussi : Rapidité, «enquête à charge»... François Fillon fait-il vraiment l'objet d'un traitement judiciaire inéquitable?

Un sentiment partagé par Serge Portelli, président de chambre à la Cour d’appel de Versailles et membre du syndicat de la magistrature : « Quand François Fillon évoque un 'assassinat politique' ou quand Marine Le Pen assure que les fonctionnaires - autrement dit les policiers, les magistrats - devront 'rendre des comptes', c’est dangereux. Cela dit aux justiciables ordinaires qu’ils peuvent demander 'des comptes' aux juges. Tout ça est très mauvais pour notre démocratie ». « Quand le politique sape la confiance qu’ont les citoyens dans la justice, ça contribue à déliter le contrat social, ça ne rend service à personne et ça fracture les institutions », conclu Sabine Orsel.

Mots-clés :