SANTE Le Conseil d’Etat doit débattre ce jeudi du sort de cette fillette, dont les parents veulent que les soins se poursuivent. Une décision contestée par les médecins…

La détresse de parents qui ne veulent pas voir partir leur bébé. Le cas de la petite Marwa, atteinte d’un déficit moteur irréversible et plongé dans un coma artificiel, sera débattu ce jeudi au Conseil d’Etat. 20 Minutes revient sur les différentes questions que pose cette affaire qui a provoqué un bras de fer entre corps médical et famille depuis quatre mois.

De quoi souffre Marwa ?

L’enfant, âgée de seize mois, avait été admise à l’hôpital de la Timone, à Marseille, le 25 septembre 2016 pour un virus foudroyant, s’infiltrant dans le système nerveux.

Marwa « est consciente, mais atteinte d’un déficit moteur majeur » et « irréversible », ont écrit les médecins dans un rapport au tribunal administratif. Ils avaient aussi confirmé « une atteinte neurologique sévère et définitive ». Elle est paralysée des quatre membres. Le 4 novembre, l’équipe médicale avait décidé d’arrêter le traitement thérapeutique et de débrancher l’appareil respiratoire maintenant l’enfant en vie. Les parents s’y étaient opposés et avaient saisi la justice.

Voici notre petite princesse avec sa soeur jumelle avant qu'elle ne tombe malade...#MarwaNotreCombat pic.twitter.com/oeI0NGrH3M — M♥️RWA, NOTRE COMBAT (@Save_Marwa) February 26, 2017

Partageant le « pronostic clinique extrêmement négatif » des médecins, trois experts mandatés dans le cadre de la procédure judiciaire ont cependant refusé de trancher sur la question de la poursuite du traitement. Début janvier, ils avaient estimé que Marwa serait « incapable de faire des gestes de la vie courante et de pouvoir se déplacer, même en fauteuil électrique », resterait « dépendante d’une suppléance respiratoire », d’une alimentation artificielle et « d’un nursing intensif ». Le temps passant, la situation évoluait, selon eux, vers « un handicap majeur chez une enfant grabataire », en dépit de « quelques éléments d’amélioration constatés ».

Quels sont les signes auxquels se raccrochent les parents ?

Les parents de Marwa pensent qu’elle a une « chance de survie » si les soins sont poursuivis. Et ce parce qu’ils estiment que la fillette « reste consciente même si elle ne peut pas s’exprimer comme une personne », témoigne sa mère dans Le Parisien. « Parfois, elle pleure avec des larmes de bébé », poursuit-elle « quand je lui tends l’index, elle le serre et quand je veux lui retirer, elle serre encore plus fort encore pour prolonger le contact ».

En novembre, le père évoquait les clignements d’yeux et les mouvements de Marwa. « Son cœur bat de nouveau, elle s’est remise à bouger alors qu’elle était totalement inerte et elle réagit au son de ma voix », assurait son père. Il avait posté sur Facebook une vidéo où Marwa avait les yeux grands ouverts. Il a récemment publié des photos de la petite fille sur les réseaux sociaux.

La famille se dit consciente que si sa fille survit, elle sera lourdement handicapée, mais mise sur les avancées de la recherche. « Ne brisons pas l’espoir. Je ne veux pas qu’on achève Marwa comme on le ferait avec un cheval blessé », lance Anissa Bouchenafa, sa mère, dans Le Parisien.

La famille avait lancé en novembre une pétition en ligne sur la plateforme change.org demandant de « laisser plus de temps » à Marwa. Celle-ci avait recueilli mardi plus de 235.000 signatures.

Comment survit-elle actuellement ?

Son corps est relié à un respirateur artificiel et elle est alimentée par une sonde. On ne sait pas si elle souffre.

Pourquoi l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ne veut-elle pas poursuivre les soins ?

L’AP-HM conteste la décision du tribunal administratif de Marseille qui a ordonné le 8 février, comme le demandaient ses parents, la poursuite des soins de Marwa. Pour les médecins de la Timone à Marseille, il s’agit d’une « obstination déraisonnable »

Qui peut décider au final de débrancher Marwa ?

Dans la loi Leonetti sur la fin de vie, le consentement des parents n’est pas requis concernant l’arrêt des soins. Mais en novembre dernier, le tribunal administratif avait jugé que la décision d’arrêt des soins était « prématurée car prise au terme d’un délai qui n’était pas suffisamment long pour évaluer, de manière certaine, l’inefficacité des thérapeutiques en cours et la consolidation de l’état de santé de l’enfant ». Avait également été mis en avant « l’avis des parents, qui revêt une importance toute particulière ».

« La seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible de perte d’autonomie la rendant tributaire d’une alimentation et d’une ventilation artificielles ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite du traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable », avaient souligné les juges. Contestant cette décision, l’AP-HM a déposé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat doit trancher ce jeudi. « Une décision de justice en faveur des parents pourrait faire jurisprudence », estime dans Le Parisien Jean Leonetti, le député à l’origine de la loi sur la fin de vie. Mais si le Conseil d’Etat se prononce en faveur de l’arrêt des soins, les parents pourront encore saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), comme ce fut le cas dans l’affaire Vincent Lambert.

