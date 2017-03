Société

ACTU Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mercredi 1er mars...

François Fillon, lors de son discours le 1er mars, pour annoncer qu'il ne se retire pas. - Francois Mori/AP/SIPA

Armelle Le Goff

Ce n’est pas tous les jours qu’on imagine qu’un candidat à l’élection présidentielle va jeter l’éponge… Pour qu’il nous annonce finalement que « La France est plus grande que [ses] erreurs ». Le rappel de tout cela, c’est maintenant avec les immanquables.

« La France est plus grande que mes erreurs, elle est plus grande que les partis pris d’une large part de la presse. » Du discours de 8 minutes prononcé par François Fillon pour se défendre face aux accusations qui le visent, c’est cette phrase que Twitter a retenue. On vous le raconte par ici.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Le patron d’Uber filmé en train de faire la leçon à un chauffeur ruiné

Le très mauvais mois d’Uber continue. Après la campagne #DeleteUber, les accusations contre la culture d’entreprise sur le harcèlement sexuel puis la démission d’un vice-président, c’est une vidéo publiée par Bloomberg qui met la firme californienne dans l’embarras. Son PDG en personne, Travis Kalanick, débat avec un chauffeur de sa situation économique. Et alors que ce dernier se dit ruiné, le patron lui fait la leçon. Une histoire à retrouver par là.

L’article le plus partagé du jour : Famille disparue à Orvault : Charlotte Troadec la « discrète » intrigue les enquêteurs

Elle n’a plus donné signe de vie à quiconque depuis le 16 février. Charlotte Troadec, 18 ans, est portée disparue, comme son frère aîné, Sébastien, son père, Pascal, et sa mère, Brigitte. Qu’a-t-il pu leur arriver ? Les enquêteurs craignent le pire. De nombreuses traces de sang ont été découvertes dans la maison d’Orvault. Les analyses ont révélé qu’elles appartenaient à tous les membres de la famille, sauf à Charlotte. D’autres prélèvements ont été effectués mais, en attendant qu’ils livrent leur réponse, cette absence d’ADN intrigue forcément. Le détail par ici.

